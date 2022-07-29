荒淫軍人誘2少女拍「3P」影片 宣稱「妻子待產」求減刑

楊姓軍人（案發後退伍）誘騙兩名少女拍「3P」影片，卻以「妻子懷孕待產」等理由求減刑。示意圖。（資料照，法新社）

2022/07/29 10:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓職業軍人於2020年間，認識尚未年滿16歲的少女小芳，兩人發生性關係，楊男並偷拍性交影片，他食髓知味，竟要求小芳邀約「閨密」（女同學）小美一起於旅館「3P」，再拍攝影片上傳色情網站，還撰寫標題「跟女友還有她閨蜜3P」炫耀，台中地院審理時，他各賠償8萬、9萬元給兩女，法官仍判刑4年10月、9月（可易科罰金），他上訴以自己已結婚，育有稚齡兒子、妻子待產等理由，聲明從輕量刑，二審卻認為他觸犯3年至7年重罪，判刑4年10月，已屬偏低度的量刑，駁回上訴，可再上訴三審。

判決書指出，楊姓男子原是職業軍人（案發後，於2020年7月退伍），他於前年（2020年）2月，透過交往軟體認識未滿16歲少女小芳（化名），同年2月16日與22日，於中市一家MTV包廂內發生兩次性關係，並趁小芳沒有注意時，偷拍與小芳性交的影片，食髓知味的楊男，同年3月間，又要求小芳邀約女同學，進行俗稱「3P」的性交。

小芳找來同班女同學小美（化名），3人於同年3月15日在台中市某商業旅館「3P」，還拍攝3人性交影片，同年3月20日楊男透過手機，將影片上傳到色情網站，還註記「跟女友還有她閨蜜3P」。

同年3月中旬，楊男得知小芳與張姓男子（觸犯違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑1年2月，緩刑2年確定）相約要見面性交易，他要求小芳錄下性交易，小芳取得張男同意，由張男拍攝兩人性交影片，先傳給小芳，再由小芳轉傳給楊男，楊男又將影片上傳色情網站，還寫下標題「小女友與單男」，小芳與小美的父母親察覺異狀，報請中市警察局婦幼警察隊偵辦。

台中地方法院審理時，楊男坦承犯行，法官認為兩名少女身心發育尚未成熟，楊男犯行對兩女身心發展影響甚大，又用網際網路將性交影片上傳到色情網站，加深對受害少女的侵害，並敗壞社會善良風氣，但考量他犯後始終坦承犯行，賠償兩人各8萬元、9萬元和解，以「違反本人意願之方法使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」，「與14歲以上未滿16歲女子為性交行為罪」，「以網際網路方法供人觀覽少年為性交行為之電子訊號罪」、「引誘使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」，合併判處徒刑4年10月（不得易科罰金）、徒刑9月（可易科罰金）。

楊男上訴二審，宣稱自己已婚，有一名稚齡兒子，妻子懷孕待產，次子即將誕生，聲明減刑，台中高分院二審認為他觸犯的罪名，最重可處3年至7年徒刑，一審量刑已屬偏低度，駁回上訴。

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