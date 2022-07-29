為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    荒淫軍人誘2少女拍「3P」影片 宣稱「妻子待產」求減刑

    楊姓軍人（案發後退伍）誘騙兩名少女拍「3P」影片，卻以「妻子懷孕待產」等理由求減刑。示意圖。（資料照，法新社）

    楊姓軍人（案發後退伍）誘騙兩名少女拍「3P」影片，卻以「妻子懷孕待產」等理由求減刑。示意圖。（資料照，法新社）

    2022/07/29 10:14

    〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓職業軍人於2020年間，認識尚未年滿16歲的少女小芳，兩人發生性關係，楊男並偷拍性交影片，他食髓知味，竟要求小芳邀約「閨密」（女同學）小美一起於旅館「3P」，再拍攝影片上傳色情網站，還撰寫標題「跟女友還有她閨蜜3P」炫耀，台中地院審理時，他各賠償8萬、9萬元給兩女，法官仍判刑4年10月、9月（可易科罰金），他上訴以自己已結婚，育有稚齡兒子、妻子待產等理由，聲明從輕量刑，二審卻認為他觸犯3年至7年重罪，判刑4年10月，已屬偏低度的量刑，駁回上訴，可再上訴三審。

    判決書指出，楊姓男子原是職業軍人（案發後，於2020年7月退伍），他於前年（2020年）2月，透過交往軟體認識未滿16歲少女小芳（化名），同年2月16日與22日，於中市一家MTV包廂內發生兩次性關係，並趁小芳沒有注意時，偷拍與小芳性交的影片，食髓知味的楊男，同年3月間，又要求小芳邀約女同學，進行俗稱「3P」的性交。

    小芳找來同班女同學小美（化名），3人於同年3月15日在台中市某商業旅館「3P」，還拍攝3人性交影片，同年3月20日楊男透過手機，將影片上傳到色情網站，還註記「跟女友還有她閨蜜3P」。

    同年3月中旬，楊男得知小芳與張姓男子（觸犯違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑1年2月，緩刑2年確定）相約要見面性交易，他要求小芳錄下性交易，小芳取得張男同意，由張男拍攝兩人性交影片，先傳給小芳，再由小芳轉傳給楊男，楊男又將影片上傳色情網站，還寫下標題「小女友與單男」，小芳與小美的父母親察覺異狀，報請中市警察局婦幼警察隊偵辦。

    台中地方法院審理時，楊男坦承犯行，法官認為兩名少女身心發育尚未成熟，楊男犯行對兩女身心發展影響甚大，又用網際網路將性交影片上傳到色情網站，加深對受害少女的侵害，並敗壞社會善良風氣，但考量他犯後始終坦承犯行，賠償兩人各8萬元、9萬元和解，以「違反本人意願之方法使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」，「與14歲以上未滿16歲女子為性交行為罪」，「以網際網路方法供人觀覽少年為性交行為之電子訊號罪」、「引誘使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」，合併判處徒刑4年10月（不得易科罰金）、徒刑9月（可易科罰金）。

    楊男上訴二審，宣稱自己已婚，有一名稚齡兒子，妻子懷孕待產，次子即將誕生，聲明減刑，台中高分院二審認為他觸犯的罪名，最重可處3年至7年徒刑，一審量刑已屬偏低度，駁回上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    跆拳道狼師涉與少女學員性交50次 她控訴「幾乎每天都要」
    2022/07/12 22:52

    跆拳道狼師涉與少女學員性交50次 她控訴「幾乎每天都要」
    渣男與少女拍性愛片 吵架分享7群組逾千人共賞
    2022/07/12 20:08

    渣男與少女拍性愛片 吵架分享7群組逾千人共賞

    板南線科技廊帶 核心萬坪莊園系列
    情可憫恕？交13歲女友還劈腿 渣男涉性侵想緩刑遭判7個徒刑
    2022/07/04 21:38

    情可憫恕？交13歲女友還劈腿 渣男涉性侵想緩刑遭判7個徒刑
    父女戀！媽警告「我女兒是國二生」 中年大叔不甩害墮胎
    2022/06/15 16:58

    父女戀！媽警告「我女兒是國二生」 中年大叔不甩害墮胎

    企業最愛 大葉大學 未畢業先就業
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播