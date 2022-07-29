二期稻作枯等灌溉用水 后里老農大吐苦水

台中市后里區農民28日在立委陳椒華（左3）陪同下召開記者會，對於二期稻作等不到足夠的水源灌溉大吐苦水，呼籲政府重視農民需求。（記者楊丞彧攝）

2022/07/29 06:28

〔記者楊丞彧／台北報導〕位在苗栗縣南邊的鯉魚潭水庫供應苗栗縣與台中市用水，也包括灌溉用水，近日水情充沛偶爾還會滿庫溢流。然而，台中地區二期稻作已陸續展開供灌，后里區農民近日卻抱怨，正處翻耕水田和插秧的農忙期，后里圳卻五天半才輪灌一次。時代力量立委陳椒華28日與后里老農們召開記者會，要求政府重視農民生計。

農水署解釋，后里地區實施五天半輪灌原因在於受限於早期建設之隧道斷面不足，無法一次滿足全部灌區。官員也允諾，會協調中水局盡量農民灌溉用水需求。

立委陳椒華直說，今年雨量豐沛，但后里農田卻呈現乾涸還龜裂，農民26日還到水利工作站抗議，實在無法理解，政府怎麼會讓農民無水可用？在非缺水年竟還要五天半輪灌一次，實在非常不合理。她要求相關單位儘速處理后里圳供水問題，並檢討士林壩的基流量不符農民需求問題。

台中市議員參選人傅智恒表示，后里農戶約佔全區戶數的40％，耕地面積佔全區的56％，近一半的后里區民以農維生。讓老農得大老遠到台北開記者會，水利署、中水局可說是失職。農民更擔心，建設中的大安、大甲溪聯通管工程計畫，完工後是否能保障農民有充足用水使用，還是又要「重工輕農」？他也點名台中市長盧秀燕，不要只顧著選舉，應該多聽聽后里農民的缺水之苦。

后里區農業與環境保護協會農民陳欽全要求，政府召開的水源調配小組務必告知並讓農民參與，別像去年一樣搞到農民抗議才肯放水。而政府為了中科砸大錢興建大安、大甲溪聯通管，農民說要修理后里圳跟內埔圳卻回說沒錢，實在是很無助。農民許金水說，他們追水追得非常辛苦，之前中水局答應把水分入部分圳溝，到現在連個影都沒有，他希望中水局重視自己做過的承諾。

拄著拐杖北上出席的農民廖明田感嘆，用水問題是農民心頭之痛，內埔圳三天半輪灌一次，有時候農民時間實在無法配合，在這樣的炎炎夏日讓秧苗都枯萎了。他這次腳受傷，也是為了去追水所致。他強烈要求內埔圳放水量要解禁，不然限水限成這樣，水田實在無法淹到足夠的高度。他也擔心聯通管開通後，是否還有水留給農民使用？他希望政府留給農民一條生路。

環境權保障基金會台中辦公室主任鍾瀚樞直言，為落實公民參與，中部地區水源調配小組應增列足夠的后里區在地農民代表及公民團體代表。台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政也說，下游后里圳的灌溉區，尤其是水尾田，受輪供影響，還沒灌滿就被斷水，實在看不出政府重視農業。台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉也批評，后里圳第一、二支線亦因輪灌而嚴重缺水，許多農地迄今無法耕作。

經濟部水利署中區水資源局指出，有關外界關心后里農民在豐水期搶不到水問題，是因爲台中地區二期稻作已陸續展開供灌，農業用水需求增加所致，將配合農水署機動調控水庫出水，全力協助二期作農業供灌用水。今年秋季及冬季有弱反聖嬰現象，降雨不確定性高，水情仍需持續管控，滾動檢討各項節水調度因應措施。

中水局也說明，大安溪農業計畫用水量，由農田水利署台中管理處每半年提報至「台中地區水源調配小組」會議審議後執行。為妥善調配大安溪各標的用水需求，該小組每二個月定期召開，並視水情需要機動召開會議，最近1次於今年6月16日召開，會議達成共識，士林攔河堰放至下游水量與近5年平均量相當，並且大於環評承諾保留下游水量，供應二期作無虞。而至於大安、大甲溪聯通管計畫，後續對水量分配的承諾，都會依據環評的白紙黑字執行。

農委會農田水利署解釋，后里地區屬於后里圳灌溉系統，其中有一段是隧道，因受限於早期建設斷面設計，故無法一次滿足所有后里地區的供灌需求，需採輪灌方式進行。后里地區二期稻作今年7月16日開始供水，水情許可下都會提供農民足夠水量供灌，盡量滿足需求，並視需求做機動式調整。台電保證，依據士林攔河堰1995年通過的環評承諾書，本月中下旬放給下游的水量都至少保有2.7cm以上。士林壩至后里圳中間還有雪山坑溪等支流匯入，因此圳頭應會超過這個量。

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