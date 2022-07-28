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    見鬼了？「麻豆男友」被綁架毆打 警查無地址找不到人

    警察找不到地址，但找到一家相似的旅館，搜索各房間，也都不到「麻豆男友」。（記者張瑞楨翻攝）

    警察找不到地址，但找到一家相似的旅館，搜索各房間，也都不到「麻豆男友」。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/07/28 21:46

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警六分局西屯派出所前日接獲40歲女子的報案，指擔任模特兒的男性友人，被惡徒綁架並限制行動，囚禁於旅館內毆打，急迫需要4萬元解危，警方火速到場，卻找不到女子所說的旅館地址，但附近有一間與女子描述相近的旅館，搜尋卻不見「模特兒男友蹤跡」，員警深入了解，才發現是一場網路交友詐騙案。

    西屯所調查，報案女子說，她在本月上旬認識1名自稱是「模特兒」的男網友，她頗傾心，兩人於案發當天約見面時，對方卻沒到場，還傳簡訊說，被主管刁難，需要她交付4萬元作為「出場費」。

    這名女子急著籌錢時，對方又說，被綁架囚禁於一家旅館的6樓房間內，惡徒不斷毆打他，催促女方趕緊籌現金解救自己，情急之下，女方只好報警求助。

    警方找不到旅館地址，聽完女方描述，再檢視女方手機聊天內容，懷疑是一場騙局，請女子再跟「麻豆男友」聯繫，確認被囚禁的地點，但「麻豆男友」得知她已報警後，就一直推託，遲遲不肯說明地點，員警只好依女子所述的旅館特徵，在附近找到一間與描述相似的旅館，詢問櫃檯人員，櫃檯人員表示沒有這位住客，員警為求慎重，逐一搜查房間，卻無任何異狀，未發現「麻豆男友」男蹤影，女方才確認自己差點被詐騙。

    警方提醒，詐騙層出不窮，民眾勿輕易相信網路及通訊軟體上的訊息，隨時保持警戒，並可以撥打165反詐騙電話諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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