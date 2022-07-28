中市議員批盧4年預算增逾1500億 「蓋一條捷運藍線都還有剩」

議員陳淑華批盧4年預算增逾1500億「蓋一條捷運藍線都還有剩」。（陳淑華提供）

2022/07/28 20:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會今審議市府2023年度總預算完成一讀，市府明年度歲入預算總額為1409.81億元，歲出預算總額為1504.83億元，歲入歲出差短95.02億元，較今年度減少0.98億元；但市議員何敏誠與陳淑華均質疑未見亮點新建設，總預算卻年年增加，甚至4年來預算增加總額比前市長林佳龍任內還多1500億元，「蓋一條捷運藍線都還有剩」，錢花得多人民卻無感，要求退回重編；議長張清照仍裁示通過一讀會付委；市府強調，嚴守財政紀律，這次預算編列也是近10年來舉債額度最少的一年，將持續加強財政控管，讓每分預算發揮最大效益。

台中市政府今向市議會報告明年度總預算，主計處長林淑勤指出，2023年度歲入預算總額為1409.81億元，歲出預算總額為1504.83億元，歲入歲出差短95.02億元，較2022年度減少0.98億元；另附屬單位預算案支出規模為850.41億元，較今年度增加51.95億元；財政局長羅仙法指出，市府落實開源節流，兼顧財政永續，在各機關合作下，2023年度總預算案賒借收入編列95.02億元，較上年度減少0.98億元，也是自2014年度以來舉債額度最少的一年。

不過，市議員何敏誠指出，盧執政邁入第4年卻讓人失望，「台中正在萎縮、退化中」，明年度的歲入預算1409億元比今年減少6億，總預算增幅全增在附屬單位，市府主要業務不辦，去辦附屬單位業務，市府預算編列更令人看不出來有何施政連續性及創新性，甚至多是照抄去年再依比例增加。

何敏誠說，本預算中交通局預算從88億自減到54億，但目前各地都欠缺停車場，市府不加緊建設反縮減預，另老舊大樓問題叢生，都發局本預算也由15億減到剩9億，施政沒重點，要求退回重編。

市議員陳淑華也說，台中市提出的明年度總預算案總額高達2355億元，較今年再增加44億，盧秀燕這屆任期4年，從2019年到2022年4年預算案，從1935億元一路增到今年度已2316億元，4年總預算共8713億元，對比林佳龍4年任內預算總額7204億元，同是4年任期，盧秀燕就比林佳龍多編了1509億元。

陳淑華說，1509億除超過台中市政府一年本預算，甚至「可以蓋一條捷運藍線還有剩」，可以蓋25座巨蛋、15座台灣智慧營塔或打通35條市政路延伸工程，增加這麼多預算市府究竟做了什麼，許多重大建設遲遲無法完工；況且明年度預算已較今年度增加44億元下，市府卻還要再舉債95億，這幾年台中市歲入成長卻沒有償還債務，盧市府4年高達8700億究竟花在哪，均令市民無感。

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