隨到隨打！中市加開46處長者快打站 今近8500人接種

民眾到北屯區長者快打站報到接種疫苗，到打率3成7。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/07/28 19:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央獎勵長者接種疫苗提供500元禮券及兩劑快篩劑於7月31日截止，中市在今明兩天加開46處快打站，為7萬多名符合資格的長輩接種，今天到打率35.8%、有近8500人接種，長者幾乎隨到隨打。

市府在中央開放65歲以上長者施打第4劑後第3度開設長者快打站，目前有7萬人符合施打第4劑，民政局長吳世瑋表示，這次除公所、鄰里活動中心，還有14站點調整至校園，場地寬敞並備有冷氣、空調設備，同時加強「分里、分流」接種，今日各站接種秩序良好，長輩幾乎不需排隊，到場就可直接注射，肯定動線安排與效率。

市府造冊通知今日施打有2萬3595人，今天上午下午開站共接種8442人，到打率為35.8%，北屯區長歐陽明指出，今天北屯4處快打站共發出1539人通知

單，有580人接種，到打率超過37%，比上次踴躍。

衛生局統計全市長者第4劑疫苗涵蓋率44.13%。吳世瑋也提醒，中央鼓勵長者接種疫苗提供500元禮券及2劑快篩劑獎勵於7月底截止，且不再延期，請民眾按通知時間、地點，攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及小黃卡前往接種。

吳世瑋補充說，若65歲以上長者、55歲以上原住民，有第1、2、3劑疫苗想要補打，也歡迎前往快打站接種，而部分戶籍在台中的長輩，因住在外縣市子女家中等原因，第3劑疫苗是在外縣市施打，如長者符合資格，也可前往鄰近快打站施打第4劑莫德納。

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