台中南門橋剛通車磨除「禁行機車」 挨批製造罰單陷阱

剛通車的南門橋突然將內側車道的「禁行機車」標字磨除，因與銜接的大里中興路不一致，民眾擔心造成混淆，甚至成為罰單陷阱。（記者陳建志攝）

2022/07/28 20:02

〔記者陳建志／台中報導〕連接大里、南區、東區的南門橋本月25日才風光通車，橋面車道並由原本的2線道拓寬為4線，但新橋剛啟用時雙向的內側車道都塗上「禁行機車」的標字，因部分民眾抨擊對「機車族」不友善，市府會勘後將「禁行機車」幾個字磨除，不過市議員參選人張芬郁、陳雅惠批評，銜接南門橋的大里中興路內側車道仍有「禁行機車」的標字，前後不一將造成騎士混淆，甚至可能因此來不及變換車道被開單，成為罰單陷阱；市府交通局表示，因考量橋面上無路肩，避免偶發狀況騎士有行駛內側車道需求，才會磨除「禁行機車」標字。

銜接大里、市區的南門橋封橋施工超過1年半，雖全部工程還未完工，但因長期封橋民眾通行不方便，市府為了便民在橋梁主體工程完工，且安全無虞下，7月25日舉行通車典禮後開放通行，不過民眾前天發現，原本在橋面內側車道劃設的「禁行機車」標字，卻突然被磨除。

市議員參選人張芬郁、陳雅惠表示，近日接獲民眾陳情，因銜接南門橋的大里中興路，在過了大智路後，內側車道全都有劃上「禁行機車」的標字，民眾從南門橋騎車到這裡後，突然發現內側車道機車禁止通行，趕緊切換到外側車道，造成險象環生，一不注意就可能發生交通事故，甚至成為罰單陷阱，不解為何同一路段卻一市兩制，讓騎士無所適從。

張芬郁並說，南門橋橋面在外側車道劃設有機車停等區，內側車道雖開放機車通行，卻沒有劃設停等區，將造成汽、機車用路人的困擾，質疑市府交通局倉促更改缺乏配套。

市府交通局表示，南門橋原雙向各一車道，拓寬後變成雙向各兩車道，內側車道主要供汽車行駛，機車則行駛於外車道，以維行車秩序，原本內側車道有劃設「禁行機車」標字，但考量橋上車道寬度有限且無路肩，機車如於橋上遇到車輛臨停外側車道或偶發狀況，有暫時行駛至內側車道需求，為避免因此違規，才決定磨除內側「禁行機車」標字，未來將加強宣導標示，持續檢討該路段行車狀況，兼顧道路安全及運行效率。

剛通車的南門橋突然將內側車道的「禁行機車」標字磨除，因與銜接的大里中興路不一致，民眾擔心造成混淆，甚至成為罰單陷阱。（記者陳建志攝）

剛通車的南門橋突然將內側車道的「禁行機車」標字磨除，但僅外側車道有機車停等區，市議員參選人張芬郁（後）、陳雅惠（前）質疑缺乏配套、一市兩制。（記者陳建志攝）

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