中市長照即時通APP新增「長照接送」 預約交通車更方便

台中市長照即時通APP升級，新增「長照接送」功能，讓家屬及個案可透過APP預約長照交通車。（記者蔡淑媛攝）

2022/07/28 18:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「台中市長照即時通APP」今年升級2.0版，新增「長照接送」功能，讓家屬及個案可透過APP預約長照交通車，申請流程更簡化透明，長照服務再提升，還有貼心的提醒服務，預告交通車到達時間，減少等候。

台中市2年前創新全國推出台中市長照即時通APP，透過APP可清楚知道申請長照服務的進度、補助額度及剩餘額度，有效運用長照服務的4包錢，包括「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」等4項補助。

南屯區73歲張爺爺10年前在運動中撞擊併發主動脈剝離，造成腎功能受損，陸續發生6次中風並檢查出有小腦異常，每月需定期至醫院追蹤治療，張爺爺透過長照中心評估並媒合使用長照交通接送服務，今年3月開始用APP預約交通車，看診後可馬上用APP預訂下次回診車輛，不用再打電話預約或忘記訂車，APP貼心地用簡訊提醒下一次的搭乘時間，不怕忘記返診，車輛抵達也有簡訊提醒，實在很貼心，家屬也能填寫備註，如請求司機協助開門、提醒拿藥等事項，就像另類的長照小幫手。

衛福部長期照顧司長祝健芳表示，台中在全國是相對年輕的城市，市府努力推動長照，全國長照服務涵蓋率平均約67%，台中市超過70%，今年衛福部補助相關服務超過65億元，讓台中長照服務數位化更完整，也希望透過「長照即時通APP 2.0版」，促進長輩健康，減輕照顧者負擔。

副市長陳子敬說，APP操作介面簡單，可線上直接申請長照服務，讓銀髮族、失能者及家庭照顧者都能輕易查詢長照服務資訊，目前長照即時通APP累計下載量已超過2萬6000人。

衛生局長曾梓展指出，凡居住在台中市65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，且經台中市長期照顧管理中心評估長照等級2級（含）以上者，皆可透過下載「台中市長照即時通APP」預約特約長照交通車，享有e指化便利的長照交通接送服務。

台中市長照即時通新增「長照接送」功能，讓家屬及個案可透過APP預約長照交通車。（記者蔡淑媛攝）

副市長陳子敬說，APP操作介面簡單，可線上直接申請長照服務，查詢長照服務資訊。（記者蔡淑媛攝）

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