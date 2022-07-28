只有摟一下？酒客亂摸陪酒「傳播妹」 強制猥褻罪判刑

丁男亂摸陪酒的「傳播妹」，台中地院依強制猥褻罪判刑1年2月。（示意圖）

2022/07/28 17:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕丁姓男子去年6月某日凌晨，與朋友飲酒作樂時，叫傳播妹小芳（化名）陪酒，小芳不勝酒力昏睡至上午，丁男一時「性起」摸小芳胸部與下體，小芳抗拒制止「不要這樣」，丁男才罷手，他向檢方辯稱「我只有摟她一下」，台中地院認為丁男有前科，犯後態度欠佳，依強制猥褻罪判刑1年2月，可上訴。

判決書指出，丁男當天到朋友住處飲酒作樂，朋友叫傳播妹小芳來陪酒，丁男與小芳醉酒，於房間內一同睡至上午8時許，丁男見小芳醒來，竟心生淫念，先伸手亂摸小芳胸部，小芳制止說「不要這樣」，但丁男又伸鹹豬手到小芳短裙內亂摸，遭小芳抵抗，丁男才罷手。

小芳事後報案，檢方偵查時，丁男否認強制猥褻，他供稱「我是有約她（指性交易），但是她不要，我只有摟她一下」，他強調，自己隔著衣服裙子摸小芳，不解為何對方下體會有他的DNA。

不過，台中地院審理時，丁男坦承犯行，法官認為，丁男有詐欺與毒品前科，雖然在法院審理到最終之際坦承犯行，但偵辦過程中，他不承認強制猥褻，法院準備程序時，也否認犯行，直到證人交互詰問與詢問程序完成，才坦認犯行，耗費大量的犯罪偵審資源，犯後態度不好，依強制猥褻罪判刑1年2月，可上訴。

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