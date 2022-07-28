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    國1銜接台74線工程 北屯二至崇德等路段8/1-4夜間封閉

    國1接台74施工，8月1日-8月4日北屯二至崇德段東行夜間封閉。（市府提供）

    國1接台74施工，8月1日-8月4日北屯二至崇德段東行夜間封閉。（市府提供）

    2022/07/28 16:36

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部高速公路局施作國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，8月1日至4日夜間須全封閉台74線主線東行（北屯二至崇德）路段及北屯一、二東行匝道入口，台中市交通局提醒民眾，可提前下西屯三、北屯一及北屯二交流道，再改走環中路的平面道路。

    交通局表示，國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，將新設大雅系統交流道以高架橋連接國道1號及台74線，完成後高快速道路的車流不須經由平面道路轉換，系統性解決環中路、中清路長期壅塞問題，並改善區域交通。

    此次施工封閉為進行國道1號增設銜接台74線系統交流道工程橋梁上構銜接施工，與松竹路跨越橋鋼箱型梁吊裝作業，包括既有外側胸牆切割拆除、通氣孔洗孔、植筋及混凝土澆置，以及活動式護欄吊放、鋼板圍籬設置及標線繪製等前置作業。

    交通局指出，台74線為台中市重要環線，也是交通大動脈，車流頻繁，高公局辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，自今年8月1日起至112年8月20日止（全天24時）須長期封閉台74線主線東行14K+800至16K+230外車道、路肩及北屯二東行匝道入口，施工時間達1年多。

    其中，8月1日至4日夜間（21:30至翌日05:30）須全封閉台74線主線東行（北屯二至崇德）路段及北屯一、二東行匝道入口，交通管制期間影響原有車流運轉，建議可提前下西屯三、北屯一及北屯二交流道，再改走平面道路（環中路）。

    交通局長葉昭甫表示，施工期間，用路人也可多加利用交通資訊顯示板（CMS）、「高速公路1968」App、警廣（FM94.5）瞭解路況，或可上高速公路局官網 及撥打1968路況查詢免付費專線，掌握即時資訊。

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