綠議員再轟中市警局長「民代見縫插針說」 高喊蔡蒼柏下台

台中市警察局長蔡蒼柏的「民代見縫插針」說今在議會持續延燒，潭子槍擊案曾姓死者的舅公、市議員蕭隆澤批發言不當，要求下台。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/28 15:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天召開第3屆第8次定期會第一次大會，警察局長蔡蒼柏日前一席「民代見縫插針」說，引發民進黨議員不滿，槍擊案被害者的舅公、市議員蕭隆澤今抨擊，局長的發言不當是對受害家屬的二度傷害，民進黨團立即聲援，眾人高喊「蔡蒼柏下台」。

台中市議會今天召開大會，進行本會期議程的一讀會，由於市議會安排4天的專案報告，議程並無台中市治安的問題，民進黨市議員蕭隆澤要求將治安議題納入專案報告項目中。

蕭隆澤憤怒表示，他是潭子遭槍擊的滷味攤曾姓老板的舅公，是死者的家屬，台中市２天就2次槍響，有槍聲、有死人、有人受傷、槍擊犯在逃，都是真的！

蕭隆澤批，為什麼蔡蒼柏要對員警講那種冷血語言，讓他聽到非常寒心？今天子彈如果打在蔡局長的家人身上，蔡局長會講這種話嗎？沒有同理心，也提不出對策，他懷疑蔡局長真的是來等退休，這樣辦案怎麼對死者家屬交代？

蕭隆澤更強調，這是一條人命，蔡蒼柏卻說「民代見縫插針，大作文章」，所以才必須做出「動作」，才不會被炒作，他請蔡蒼柏摸摸良心，叫死者的家屬情何以堪。

民進黨團立即聲援，眾人拿著手板，高喊「蔡蒼柏下台」，此時坐在議場的警察局長蔡蒼柏低頭看資料不語。

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