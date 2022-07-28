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    台中滷味攤命案槍手逃亡逾84小時 霹靂警持續荷槍實彈太平搜山

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似藏匿在太平黃竹山區，警方持續針對空屋、工寮逐一搜尋。 （記者陳建志翻攝）

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似藏匿在太平黃竹山區，警方持續針對空屋、工寮逐一搜尋。 （記者陳建志翻攝）

    2022/07/28 13:35

    〔記者陳建志／台中報導〕台中潭子一家滷味攤曾姓老闆（36歲），疑因遭林姓男子（41歲）懷疑和前妻過從甚密，林男醋勁大發下，24日晚間持槍到滷味攤連開3槍，曾男頭部中彈送醫不治，林男犯案後開車逃往太平黃竹山區棄車逃逸，因警方研判林男仍藏匿山區，太平分局警方和支援的保大員警和警犬隊，已經連續第4天動員數十人荷槍實彈，針對山區空屋、寺廟、工寮等可能藏匿的地點搜索，並出動警犬協助找人，全力緝捕林男到案。

    台中林姓男子和前妻離婚後，放假仍會來找她，疑因懷疑前妻和曾姓滷味攤老闆有來往，24日晚間9點多開車持槍到滷味攤興師問罪，當場連開3槍擊中曾男後逃逸，曾男因頭部中彈倒在冰櫃前，雖送醫急救仍不治。

    林男犯案後駕車逃逸，警方隨後在25日凌晨在太平黃竹山區的竹村路旁發現林男棄置的BMW轎車，人則不見蹤影，因警方研判林男仍藏匿在山區，連日來都派出眾多員警大舉搜山找人。

    林男犯案後逃亡今天已經邁入第4天，太平分局警方，還有支援的保大霹靂特警，今天持續在太平黃竹山區進行搜山，太平分局葉志誠分局長主持勤前教育後，員警穿著防彈衣，荷槍實彈在太平黃竹山區搜山找人，因林男攜帶槍械，參與搜山的員警不敢大意，今天主要針對竹林路13巷附近的空屋、工寮、寺廟等可能藏匿地點逐一搜索，警犬隊也帶著警犬參與搜山，全力追緝仍在逃的林男到案。

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似藏匿在太平黃竹山區，警方今天持續針對空屋、工寮逐一搜尋。 （記者陳建志翻攝）

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似藏匿在太平黃竹山區，警方今天持續針對空屋、工寮逐一搜尋。 （記者陳建志翻攝）

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似藏匿在太平黃竹山區，霹靂特警持續荷槍實彈搜山，太平分局長葉志誠（右１）也到場督軍。（記者陳建志翻攝）

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似藏匿在太平黃竹山區，霹靂特警持續荷槍實彈搜山，太平分局長葉志誠（右１）也到場督軍。（記者陳建志翻攝）

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似藏匿在太平黃竹山區，警方今天也出動警犬在溪床等地找人。 （記者陳建志翻攝）

    涉嫌潭子槍擊案的林姓嫌犯，疑似藏匿在太平黃竹山區，警方今天也出動警犬在溪床等地找人。 （記者陳建志翻攝）

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