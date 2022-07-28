盧秀燕腳疾手術請假兩天 預定明天市長施政報告延至9月12日

市長盧秀燕腳動手術請假兩天，副市長黃國榮（圖）表示何時恢復沒有把握，市議會決議明天施政報告延至９月（記者蘇金鳳攝）

2022/07/28 12:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天開議，明天進行施政報告，由於市長盧秀燕因腳開刀，今明兩天請假，無法出席市議會，代理的副市長黃國榮在市議會表示，市長還在醫院觀察，至於何時恢復或者是否要進行第二次手術也不清楚，但市長表示康復就會馬上到議會；民進黨團總召江肇國希望施政報告及專案報告延後，由市長親自向市民報告，無黨籍陳廷秀反對，認為盧秀燕有可能動2次刀，議程不宜再延，議長張清照宣布，明天施政報告延至9月12日，所有議程往前移一天。

台中市議會今天召開大會，明天的議程是施政報告，下週有四天是專案報告，都必須市長出席備詢，但是市長盧秀燕因腳動刀，今天及明天兩天請假，副市長黃國榮在市議會表示，市長盧秀燕昨天晚上手術結束，目前還在醫院觀察，至於盧秀燕何時恢復，他有跟市長通過電話，但市長表示沒有把握，是否很快出院，是否要進行第二次手術並不清楚，市長說出院恢復上班會儘速到市議會來。

民進黨團總召江肇國表示，祝福市長盧秀燕早日康復，但是施政報告是盧秀燕本屆任內最後一次施政報告，希望盧秀燕能親自向市民報告，他相信市長盧秀燕自己也希望向市民報告。

江肇國並表示，專案報告也關係到整個市政問題，黨團也希望請市長親自報告，因此建議延後，讓市長安心養病，讓議會效率不受影響。

無黨籍市議員陳廷秀則表示反對，因為市長有可能會動二次刀，屆時是否還要改議程？認為不宜再更改，否則外界會質疑市議會的效率。

最後議長張清照宣布，施政報告延至9月12日，所有議程則提前一天，明天議程改專案報告。

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