族人苦無自來水 中市和平區長林建堂涉貪工程款589萬起訴

中市和平區部分部落原住民族人無自來水，具原住民身分的區長林建堂，伺機大貪裝設自來水的工程款共589萬元。（資料照）

2022/07/28 12:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市唯一原住民自治區和平區的區長林建堂（國民黨籍、具原住民身分，已撤職），因「賣官」等案被監察院彈劾，2020年還被判1年徒刑確定，台中地檢署又查出，他透過清潔隊員謝震宇當「白手套」，涉嫌收取15％、10％不等的工程回扣，原鄉部落族人缺自來水，他竟大貪「前瞻基礎建設計畫補助」的簡易自來水工程款，共收賄589萬元，卻將責任全推給謝震宇，中檢今天依貪污治罪條例起訴兩人，並以林建堂犯後態度不佳、未繳回贓款，聲明從重處嚴厲之刑。

林建堂在此案之前，就因「賣官案」被起訴判刑，「賣官案」源於2014年間，林建堂參選第一屆直轄市的山地原住民區區長，卻缺選舉資金，向地方人士王秋助籌募20萬元，承諾當選後，王秋助可以推薦區公所的機要秘書人選，王秋助遂交款20萬元，幫兒子王正顯謀得機要秘書一職，不料，王正顯只當2年官，就被林建堂「下條子」走人，引發王秋助不滿而舉發，法院依準收受賄賂罪，判林建堂1年徒刑確定，褫奪公權3年。

至於索賄貪污案，起訴書指出，林建堂從2014年12月起擔任和平區長，2020年5月被懲戒法院公告撤職， 謝震宇是清潔隊員，被林提拔到建設課當「白手套」，林建堂因參選區長而欠債，遂將黑手深入「前瞻基礎建設計畫補助」，由謝男出面向廠商所回扣。

林、謝兩人訂立的回扣，設計監造與施工部分，得標廠商是需交決標金額15「、10％回扣，其中，林姓男子各以162萬餘元、156萬餘元，取得兩個簡易自來水工程的標案，謝男於決標翌日主動聯繫林男說，「要處理的工作，要處理好」，再用手指比「1、5」，示意索取15％回扣共48萬元（整數計算），林男只籌得20萬元，依謝男指示放在清潔隊櫃子內。

呂姓廠商於2019年8月，以548萬餘元標得另一簡易自來水改善工程，謝男索求10％共55萬元回扣（整數），放清潔隊沙發旁交給謝男，同年11月，呂男又以1428萬餘元，標得另一自來水改善工程，因工程地點位於山區，利潤差，他片面決定只繳6％回扣85萬元，謝男沒反對，指示將現金85萬元放清潔隊沙發旁。

李姓廠商也在同年8月，以540萬元標得工程，繳交54萬（10％）現金回扣；劉姓廠商於同年11月，以1490萬元標得工程，謝男翌日就向劉男索賄，「我們這邊有規矩，你知道嗎？」，再用手指比「1」，示意10％回扣，劉男將149萬元現金，於清潔隊親手交給謝；另外，吳姓廠商、張姓廠商也都相同，各交10％回扣，各為66萬、167萬元，林建堂與謝震宇共收589萬元回扣。

檢方偵查時，林建堂一度坦承索賄，但又改口說，是謝震宇拿錢，他不知情、也沒授權，謝震宇則承認自己是「白手套」，中檢認為兩人觸犯貪污治罪條例的「經辦公用工程收取回扣罪」，林建堂還是累犯，破壞政府公務員形象，腐蝕國家社會法治根基，犯後狡辯卸責，且沒繳回犯罪所得，中檢已扣押銀行帳戶， 聲明法院從重量刑。

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