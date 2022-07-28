盧秀燕住院請假 蔡其昌現身議會祝她早日康復

盧秀燕住院向議會告假，蔡其昌現身議會拜會議會民進黨團。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/28 11:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨日因腳腫就醫進行腿部髖關節清除血塊手術，目前仍住院觀察中，台中市議會今日開議，盧秀燕向議會告假，民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今早現身台中市議會，拜會議會民進黨團，蔡其昌指出，誠心祝福盧秀燕早日康復，把傷養好，議會應人性化、彈性調整議程，等她傷好再到議會備詢。

盧秀燕因腿傷舊疾復發昨日手術後今日仍留院觀察中，新聞局長鄭照新指出，市長今、明兩天請假休養。

今日是市議會本屆最後一次大會開議，盧秀燕已在昨日向議長張清照告假，蔡其昌則現身台中市議會拜會民進黨議會黨團，蔡其昌也關切盧秀燕的身體狀況，昨日第一時間上盧秀燕臉書留言祝福，今日他再說，誠心祝福盧市長能早日康復，安心把傷養好，也說，畢竟市長身體不適，議會議程均可做人性化、彈性的調整，等市長養好傷後，再到議會備詢。

此外，傳有蔡其昌的支持者在盧秀燕腳傷後酸言酸語，蔡其昌說，選舉應理性就政策討論，盼雙方支持者都理性，他也直說，選戰以來也受到很多攻擊，包括有人說他眼睛小等。

蔡其昌說，盼雙方支持者都站在人性角度看待選舉，儘量在政策、議題上交鋒，少就候選人的家人或個人身體上做文章；他強調，台灣的民主要逐漸深化，民主過程更要努力追求高品質、理性，進行君子之爭。

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