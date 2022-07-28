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    盧秀燕腳傷開刀 綠營建議施政報告延後

    盧秀燕腳傷舊疾復發開刀。（圖取自盧秀燕臉書）

    盧秀燕腳傷舊疾復發開刀。（圖取自盧秀燕臉書）

    2022/07/28 11:06

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天開議，因市長盧秀燕腳傷動手術住院，無法出席大會，新聞局長鄭照新今天受訪表示，醫生請市長休息兩天，因此市長今天及明天都請假，至於未來是否還要請假，還要繼續觀察；對此，民進黨市議會黨團總召江肇國表示，施政報告應由市長本人出席，因此建議明天的施政報告延後，等盧秀燕恢復後再進行，議長張清照表示，會進行朝野協商。

    市長盧秀燕昨天因腳傷開刀的消息傳出，臉書湧入各界祝福，包括立法院副院長蔡其昌及多位民進黨市議員。

    新聞局長鄭照新今天在市議會開議前受訪表示，市長目前還在住院，醫生囑付要先休兩天，因此今天市議會的大會及明天的施政報告市長都無法出席，至於市議會若要求變更議程，讓市長施政報告延後，尊重市議會的決定。

    鄭照新表示，昨天下午3點到6點，因盧秀燕腿部髖關節血塊淤積，進行引流手術，昨天晚上到今天手術復原，醫生正會診觀察，並建議請兩天假，後面是否請假，視盧秀燕復原的狀況，目前市長已向議會請假兩天。

    鄭照新表示，盧秀燕的腳傷是在疫情時慰勞衛生局及警察局摔傷，微血管破裂，市長當時不以為意，但是最近舊傷復發，醫生要求請兩天假，但是市長還是開會，並未好好休息，結果舊疾再復發，這次會遵從醫囑，好好休息。

    鄭照新表示，原本市長計劃週五的施政報告結束後才看醫生，但因為腫脹太嚴重，所以提前昨天開刀，感謝議會體諒，不管市議會議程如何排，市長會配合，市長今天就依照醫生專業的意見，請假以今明天為主，之後要看狀況。

    他也說，感謝民進黨的祝福，議會議程變更黨團會協商，市府配合，何時出院看醫生會診狀況。

    新聞局長鄭照新表示，盧秀燕開刀，向市議會請兩天假。（記者蘇金鳳攝）

    新聞局長鄭照新表示，盧秀燕開刀，向市議會請兩天假。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨團總召江肇國希望市長施政報告延後，讓市長得以親自出席報告。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨團總召江肇國希望市長施政報告延後，讓市長得以親自出席報告。（記者蘇金鳳攝）

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