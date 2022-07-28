蔡其昌戰鬥團隊成形 邀蘇嘉全任競總主委領軍

蔡其昌戰鬥團隊成形，競選總部主委邀蘇嘉全督軍。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/28 10:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌戰鬥團隊成形，蔡其昌上午指出，將邀副總統賴清德擔任榮譽主任委員，總部主任委員由前立法院長、也曾選過台中市長的蘇嘉全領軍，新婚的前立委陳柏惟也將出任分區督導，蔡其昌強調，競選團隊架構初步成形，會利用未來4個月，與選舉團隊讓選民更清楚他對台中市願景。

蔡其昌今日上午拜會台中市議會民進黨團，也首度說明選戰團隊已成形。

蔡其昌指出，除邀副總統賴清德擔任競總榮譽主委外，競總主委將由蘇嘉全領軍，另台中市5名現任立委，加上新婚的前立委陳柏惟將擔任分區督導，至於原縣區總幹事由立委何欣純擔任，原市區總幹事則由立委張廖萬堅擔任，初步架構成形。

蔡其昌今日上午拜會台中市議會民進黨團與黨籍議員交流市政意見，他說，民進黨團是非常有戰力的黨團，當初他被徵召過程及擬定政策白皮書時，黨團均給很大協助，黨團議員成員專業、認真，更是第一線最了解市政及城市退步、大建設停擺的民代。

蔡其昌指出，今日來大拜會除再次向黨團成員致謝外，也就未來4個月艱困選戰如何迎戰再交流意見，大家集思廣義要更能展現在城市治理比現任市長盧秀燕更有魄力、規劃及願景。

蔡其昌說，他已啟動百場說明會行程，在當地議員協助下，場場獲超乎預期的回應，顯示市民也感受到城市大建設停擺下，市民期待改變的心情，未來他會跟團隊一起為台中市努力，會團結一向讓市民更清楚，他會讓城市更好、更安居樂業及國際化的願景。

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