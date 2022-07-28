中市神岡公托中心進度超前 預計明年4月完工

市議員羅永珍（右）與社會局長彭懷真視察神岡公托中心進度。（記者張軒哲攝）

2022/07/28 09:39

〔記者張軒哲／台中報導〕為落實偏鄉幼兒教育，台中市議員羅永珍爭取新建神岡首座公托暨親子館，目前已完成結構體工程，正進行管線設置及室內裝修，預計明年4月完工。羅永珍會同社會局長彭懷真前往視察，對工程進度超前感到滿意，羅永珍今日表示，神岡托嬰中心預計收托52名0-2歲嬰幼兒，月費7000元遠低於私托均價，屆時勢必搶破頭，期盼擴大收托量能及提高托育補助，以減輕更多家長育兒重擔。

公設民營神岡托嬰中心暨親子館位於神岡區神岡里，新建工程總經費計3434萬元，由衛生福利部社會及家庭署補助1800萬元，台中市府自籌1634萬元。市議員羅永珍會同社會局長彭懷真前往視察新建工程，監造單位說明，目前結構體已完成，正進行管線設置及室內裝修，工程進度35.84%，預計明年4月完工。

羅永珍對於進度超前3.61%感到滿意，期盼如期如質完工，並肯定盧秀燕市長推動「公托公幼倍增計畫」，她表示，青年育兒壓力沉重，私托均價大概15000元左右，神岡托嬰中心月費7000元，許多家長期盼已久，屆時開放報名勢必搶破頭，期盼擴大收托量能及提高托育補助，以減輕更多家長育兒負擔。

彭懷真表示，近年少子女化趨勢，家庭結構轉變成核心家庭（小家庭），育兒成本增加，神岡托嬰中心暨親子館由社會局新建自辦，未來委託中華民國唐氏症基金會營運，預計提供52名0-2歲嬰幼兒托育服務、0-6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱，以及早期療育等福利服務；以提升照顧者教養能力及育兒知能，減輕照顧負荷。

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