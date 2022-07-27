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    累了嗎？怪民代「見縫插針」 台中市警局長「霧峰、大里」分不清

    台中市警察局長蔡蒼柏臉書「TCPB局長室」，貼文讚揚警方抓到槍擊犯，卻把案發地大里，誤植為「霧峰」（紅線處）。（記者張瑞楨翻攝）

    台中市警察局長蔡蒼柏臉書「TCPB局長室」，貼文讚揚警方抓到槍擊犯，卻把案發地大里，誤植為「霧峰」（紅線處）。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/07/27 22:33

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市26小時內發生2起槍擊案，造成一死一傷悲劇，台中市警察局長蔡蒼柏昨天（26日）深夜在「肅槍專案」臨檢金錢豹酒店前的勤務教育中，指責民意代表「見縫插針」、媒體炒作大做文章，造成社會恐慌，台中因此蒙上「慶記（子彈）之都」的惡名，消息曝光引發民進黨市議員不滿；有趣的是，蔡蒼柏今天在臉書發文，讚揚員警很快抓到槍擊犯，卻把案發地大里誤植為「霧峰」；網友不禁問「局長，您累了嗎」？

    台中市連續於24日深夜、26日凌晨，短短26小時發生兩起槍擊案，其中，第一起潭子滷味店命案凶手仍在逃，第二起發生於大里區中興路一家汽車鍍膜廠，兩派股東12人打群架，邱姓嫌犯持槍濫射3發，1發擊中魏姓股東大腿後連夜逃往南部，警方透過邱男的老大、親友喊話規勸投案，邱男帶著槍返回台中，今天凌晨被捕。

    蔡蒼柏在臉書「TCPB 局長室」用戲謔的字句嘲諷邱嫌，「你有沒有想過，24個小時，可以做些什麼」，「昨日發生在『霧峰』的聚眾鬥毆案件，因為股東間利益的糾紛，其中一方竟開槍傷人。雖然犯案後隨即落跑，還跑去屏東避風頭，但這一切終究只是徒勞」。

    台中市霧峰警分局下轄台中市霧峰區、大里區，不過，昨天的槍擊案發地是大里區中興路，眼尖網友發現，連案發地都搞錯，網友質疑，「是大里還是霧峰？沒聽到霧峰有群架呀！」、「哇~~霧峰竟然有人打群架.....」，不過，中市警局「TCPB 局長室」的小編，不認為這是誤植，而是指發生在「霧峰分局」轄區，也因此該貼文至今已將近12小時，並無更正。

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