盧秀燕腳傷舊疾再開刀 晚間手術結束留院觀察、缺席議會開議

盧秀燕腳傷舊疾今再開刀，晚間手術結束須留院觀察。（圖：取自盧秀燕臉書）

2022/07/27 20:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今因腳傷舊疾復發，再度請假就醫後，下午二度接受手術清除腿部髖關節血塊，手術費時3小時多到晚間6點多才結束，因醫囑需留院觀察，盧秀燕術後臉書報平安，指她術後尚有點疲累，因須留院觀察術後情況，必須再請假，確定明天議會開議將缺席，她再度為請假且不能進議會備詢向市民及議會致歉，強調「很快會跟大家見面」。

盧秀燕20日因右腳腫脹，檢查出微血管破裂赴醫手術後請假2天，復出後馬不停蹄趕行程，前天參加南門橋拓寬工程、捷運街舞空間啟用及東區LaLaport購物中心上梁儀式，昨日除市政會議後無公開行程，今日上午卻因腳傷舊疾復發臨時請假就醫，引發關切；傍晚傳出盧秀燕明天將續請假，因明天值議會大會開議日，盧秀燕請假及傷勢如何均引關注，晚間盧秀燕透過臉書報平安。

盧秀燕指出，她下午3點進行手術，醫生把腿部髖關節的血塊清出，手術時間到晚間6點多結束，目前她狀況還好，只是有點累，並說術後會努力加速復原。

盧秀燕證實醫矚她需要留院觀察，以確認術後情況，因此再向市民請假，「真的不好意思」，她也說，希望能盡快回到市府開工；此外，她一向重視議會的質詢，明天原本要進市議會備詢，過去開刀完的復原期間，她也曾杵著拐杖都要走進去，因為要向議會、議員、市民朋友，清楚說明市政推動的方向與成果，但如今，「身體狀況的確不允許」，她也向議會請假，感謝議會同仁對突發狀況的體諒與包容。

盧秀燕也替自己加油，也說為市民加油，「很快會跟大家見面」。

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