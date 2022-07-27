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    林靜儀中二立委補選後財產暴增？ 一句「靠北」網全歪樓

    林靜儀被質疑財產暴增，趕緊澄清是辦公室漏報了她的貸款，和助理對話一句「靠北」引發網友的討論。（擷取自林靜儀臉書）

    林靜儀被質疑財產暴增，趕緊澄清是辦公室漏報了她的貸款，和助理對話一句「靠北」引發網友的討論。（擷取自林靜儀臉書）

    2022/07/27 19:37

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市第二選區立委林靜儀今年1月立委補選才當選，今天卻傳出她補選後繳清490萬元房貸，存款也暴增超過244萬。林靜儀在臉書澄清，自己財產並沒有暴增，而是助理幫她漏報了貸款，財產申報時還有482萬的貸款持續還款中。不過，她貼出和助理的對話截圖，裡面一句「靠北，這很重要」，網友看到全歪樓，笑稱林靜儀是性情中人、接地氣。

    林靜儀1月中二立委補選當選，最新一期「廉政專刊」中，她的存款有416萬5187元，短短4個月暴增244萬元，而在桃園市中壢區購置的一棟預售屋，原本的490萬房貸也全數繳清，讓人質疑上任才短短4個月財產就暴增。

    林靜儀在臉書發文澄清，「我的財產沒有暴增」、「辦公室漏申報我的貸款，貸款還在還」，她說，辦公室已向監察院提出更正，現在還有服務處等等的支出，財產不可能暴增，還自嘲當十幾年醫師，這種身家好像不是很長進。

    據了解，林靜儀登記參選時的貸款數字是490萬9800元，今年財產申報時的貸款餘額則是482萬6100元，而且每個月都還在持續還款當中，貸款並沒有還清，已經請助理聯繫監察院處理更正事宜。

    林靜儀貼出和助理對話的截圖，助理寫道，「這次財產申報忘記報你的貸款，對不起，我要來更正」，林靜儀則回，「靠北」、「這很重要」。網友看了全歪樓，紛紛留言，「您那句『靠北』讓我覺得您好性情中人喔！」、「這句靠X也太真性情」、「這句靠北接地氣」、「明天新聞會出現：委員駡助理三字經⋯⋯」。也有人回，「『靠北』 那只是現代語助詞啦！」、「靠北是很一般的發語詞啊」。

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