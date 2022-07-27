台中+3168！長者獎勵月底截止 7/28、29再開快打站

南投東埔阿嬤帶孫子到台中文心森林公園外展接種站施打幼兒疫苗。（記者蔡淑媛攝）

2022/07/27 18:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新增3168例確診，比上週三減少7.2％。中央鼓勵長者接種疫苗，提供500元禮券及2劑快篩劑獎勵，將於7月底截止，不再延期，台中市明、後兩天加開46處快打站，為7萬多名符合資格的長輩接種；另外，幼兒疫苗持續施打，有南投東埔阿嬤特地帶2名3歲孫到台中文心森林公園外展接種站施打幼兒疫苗。

在南投東埔經營溫旅館的阿嬤帶著孫子，今天到台中探親旅遊兼施打疫苗，4名小孫子有3個女孫穿著彩虹洋裝，相當可愛，其中1名是來自法國的女外孫，2名3歲孫則施打幼兒疫苗，阿嬤說，帶孫子來公園玩滑板車，不用預約，隨到隨打很方便。

文心森林公園站提供5種疫苗施打，一早就出現百餘人排隊，不少是50、60歲族群想打成人BNT疫苗，不過，青少年只限施打成人BNT疫苗，而且無混打，因此，每日限量60劑仍保留給青少年；也有2、30名幼兒及兒童施打莫德納幼兒及兒童疫苗。衛生局統計，青少年第3劑接種率約59.6％，6個月到4歲接種率14％。

因應中央獎勵到7月底，台中市政府為長者第3次開設快打站施打疫苗，共開62場次為全市符合資格7萬多名長輩施打第4劑莫德納疫苗，目前長者第4劑涵蓋率為43.95％。

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南投東埔阿嬤帶孫子到台中文心森林公園外展接種站施打幼兒疫苗。（記者蔡淑媛攝）

文心公園外展接種一早民眾排隊施打。（記者蔡淑媛攝）

長者獎勵措施７月底截止，台中市28、29日3度為長者開快打站接種。7月初南區快打站畫面。（資料照，記者蔡淑媛攝）

青少年到文心森林公園外展接種站施打第2劑。（記者蔡淑媛攝）

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