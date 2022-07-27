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    石岡中91道路中斷15年啟動重建 明年7月完工

    石岡區中91道路中斷15年，啟動重建開工動土。（記者張軒哲攝）

    石岡區中91道路中斷15年，啟動重建開工動土。（記者張軒哲攝）

    2022/07/27 18:49

    〔記者張軒哲／台中報導〕石岡區中91線是地方居民往返石岡市區及五福臨門觀光要道，亦為地方重要之農產運輸道路。中91線於十多年前柯羅莎颱風豪雨侵襲導致道路中斷，地方農民及遊客皆需繞道而行。今日市府舉行「石岡區中91線道路復建工程」啟用典禮，復建長度為168公尺，主要工程內容包含邊坡穩定工作、坡面保護、擋土牆工程、路工工程及照明設施等。工程總經費約為6000萬元，工程預定於明年7月完工。

    今日開工祈福典禮，市議員冉齡軒、蔡成圭、建設局長陳大田、社會局長彭懷真、石岡區長劉素幸、石忠宮主委尤正昌及在地里長都共襄盛舉，立委江啟臣也派代表關心。

    陳大田表示，中91線自2007年中斷以來因與居民及地主就用地問題等無法達成共識，遲遲無法辦理復建，市府團隊透過多次會勘協調及辦理地方說明會了解民意，感謝居民的配合。

    陳大田說，中91線約1.7K處因柯羅莎颱風豪雨造成邊坡滑移、道路中斷，考量該路對地方發展的重要性，去年辦理「石岡區中91線道路復建工程」設計案，進行道路復建設計工作，同時為確保道路永續使用及降低邊坡擾動，規劃EPS輕質填方及設置坡面保護工程，完工後可維持坡面穩定性及用路人安全。

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