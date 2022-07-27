盧秀燕明天市議會大會請假 民進黨團表遺憾

台中市長盧秀燕腳舊傷復發，明天市議會大會請假，民進黨團表遺憾，國民黨團尊重醫囑。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/27 18:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕受傷，腫成大小腳，今天向市議會請假，確定明天不能出席市議會大會。對此，民進黨市議會黨團召集人江肇國表示遺憾，但還是希望盧秀燕早日康復，後天是盧秀燕本屆任內最後一次施政報告，希望能親自出席。國民黨團書記長吳瓊華則說，尊重醫囑，若醫生認為盧秀燕身體狀況不能出席，黨團尊重。

議長張清照今天傍晚證實，已收到盧秀燕明天向市議會請假的假單，但他已離開市議會，並不知道市長會請幾天，但據他了解，市長可能要住院，但他原則先讓市長請明天及後天兩天。

對於市議會明天開議，市長請假，民進黨市議會黨團總召江肇國表示遺憾，他說，就他了解，很多市長在議會開議時請假，基於府會和諧，他希望市長能出席，但盧秀燕的腳既然嚴重到不能出席，黨團表示遺憾，也希望盧秀燕儘快康復。

江肇國說，既然盧秀燕已決定第一天的大會要請假，但是後天的施政報告，是盧秀燕本屆任內最後一次的施政報告，他希望市長能親自出席跟市民報告施政方向。

國民黨團書記長吳瓊華說，一切應該醫生的專業診斷為主，尊重醫囑，若醫生認為盧秀燕嚴重到無法出席，市長就該好好休息，黨團尊重。

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