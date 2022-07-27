台中連續槍響警局長指民代見縫插針 蔡其昌：難怪治安不會好

蔡其昌（左二）反批提出「民代見縫插針」的警局長蔡蒼柏，「離譜！難怪台中治安不會好」。（記者張瑞楨攝）

2022/07/27 18:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市連續2天發生一死一傷的槍擊案，台中市警局為此於昨夜（26日）由警察局長蔡蒼柏親自帶隊，臨檢「金錢豹金山店」，他卻在臨檢前的勤前教育中質疑，中市是「慶記（子彈）之都」之說，是民代見縫插針、媒體炒作大做文章，造成社會恐慌，對此，立法院副院長蔡其昌反批，此番話令他震驚、離譜，槍擊案是事實，警局長卻怪媒體、怪民代，難怪治安不會好，「盧市長應該出來說句話吧？」

台中市潭子區、大里區，接連在24日深夜、26日清晨，短短約26小時，發生2起傷亡的槍擊案，其中，潭子區滷味攤命案的兇手仍在逃，大里槍擊案兇嫌今天（27日）清晨落網，民代與民眾也質疑中市治安不靖，是「慶記之都」，中市警局昨天（26日）宣布，自辦「肅槍專案行動」，要求所屬15個分局全部動起來，昨天深晚10點多，還由警察局長蔡蒼柏帶隊臨檢「金錢豹金山店」。

對於警方到金錢豹酒店查緝黑槍，部分民眾肯定警方辛勞，卻有民眾反諷是作秀，蔡蒼柏於臨檢之前的勤前會議解釋說，有些民代見縫插針、造成社會恐慌、大肆做文章，指台中市是「慶記（子彈）之都」，如果不做臨檢金錢豹酒店的動作，是「會讓這些民意代表、媒體，繼續炒作，指台中是慶記之都，造成民眾恐慌」。

對此，參選台中市長的蔡其昌，今天傍晚與立委黃國書、議員參選人何昆霖、陳雅惠、議員張玉嬿，於東區新光黃昏市場拜票時指出，連續發生2起槍擊案是事實，有人死傷也是事實，治安亮紅燈，警察局長卻怪罪媒體、怪民代，難怪中市治安不會好，「盧市長平時很少參加治安會報，妳的警察局長又告訴大家，大掃蕩原來是做做樣子，做給媒體看的，怕市民質疑而做做樣子」，治安做不好，盧秀燕要負起最大責任。

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