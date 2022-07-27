為何又是金錢豹？警方「肅槍」首站 網友：小姐看過的槍比較多

台中市警局昨晚重兵到金錢豹臨檢。（警方提供）

2022/07/27 18:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市連續槍擊案，警方承受相當大壓力，26日晚間展開「肅槍專案」，由市警局長蔡蒼柏帶隊，出動全市15個分局、近千名警力掃蕩，首站臨檢知名酒店「金錢豹」，為何金錢豹又是首選？不但許多市民有這疑問，網友更是議論紛紛「這戲碼從老胡時代演到現在」，還有網友說的更妙「因為小姐看過的槍比較多」。

其實，台中市從胡自強當市長以來，每發生槍擊案或是影響層面大重大刑案，由於舊市警局在文心路上，與位在文心路、台灣大道（昔為中港路）口的金錢豹酒店距離較近，加上早期金錢豹出入客人比較複雜，也曾發生治安事故，警方在滋事分子身上查獲黑槍的紀錄，因此這十多年來，每次要向淨化治安或向黑道宣戰時，幾乎以該店為臨檢首站及首選，但宣誓意義大於實質。

而這陣子因接連傳出槍擊案，警方昨晚大陣仗重兵壓境，首站卻再度到金錢豹臨檢，才會引起民眾「為什麼又是金錢豹？」、「台中是沒有其他酒店可以臨檢？」的疑問，連PTT 及許多社群網站都是議論紛紛，各種爆笑又勁爆的妙解都出籠。

網友說「一開始就挑最大尾的哦」、「金錢豹夠衰小」、「豹：乾，哪次開槍是我，臨檢都找我 」、「又在演惹，這戲碼從老胡時代演到現在」、「怎麼每次首站都是金錢豹」、「小姐有槍？」、「角頭2的白毛去自己家酒店都把槍放車上」、「小姐見過的槍很多」，令人莞爾。

市警局表示，「金錢豹」地處交通滙集路段，酒客出入複雜，以往曾發生酒後滋事等治安狀況，屬長期列管治安顧慮場所，警局實施臨（路）檢一向規劃多處臨檢場所，因金錢豹為社會大眾印象深刻八大指標，故民眾誤以為第一站都選金錢豹，成為以訛傳訛的笑談。

台中市警局昨晚重兵到金錢豹臨檢。（警方提供）

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