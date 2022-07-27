批中市警局長見縫插針說荒謬 蔡其昌反問盧秀燕：槍聲是假的嗎？

蔡其昌指出，面對如此蔡蒼柏荒謬的言行，盧秀燕應該說句話，蔡蒼柏的表達是盧秀燕的意思嗎，這是盧秀燕的指示，應該跟社會大眾說清楚。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/27 17:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市警察局長蔡蒼柏批民代見縫插針，民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌今天受訪時反批蔡蒼柏的言論太荒謬，他請問市長盧秀燕，槍聲是假的嗎？面對如此荒謬的言行，他要求盧秀燕應該說句話，蔡蒼柏的表達是盧秀燕的意思嗎，這是她的指示？盧秀燕應該跟社會大眾說清楚。

蔡其昌今天下午參加台中市記帳及報稅代理人公會第五屆第四次會員大會，他受訪時指出，台中市接二連三的槍擊事件是事實，市府應趕快破案，不應該讓台中市槍聲四處，這才是正辦。

蔡其昌說，但他感到很可惜，不能理解蔡蒼柏的言論，感到錯愕，覺得太荒謬，一位警察局長竟在勤前教育說這一切都是民代的錯，是民代及媒體見縫插針。

蔡其昌說，他想問盧秀燕，槍聲是假的嗎？槍擊案是假的嗎？接二連三的槍擊案不是造成市民恐謊的主要原因嗎？肅槍行動竟是不得不如此辦，原來所有的行動都是在應付、在表演作秀，身為市長及局長，不是應該要展現把台中市治安搞好的決心嗎。

蔡其昌說，盧市長應該出來了，自己當市長，治安會報出席率不高，放任局長把所有的錯的怪在民代、怪在媒體身上，打擊犯罪都只是作秀，台中市有只會在臉書震怒的市長，所有過錯推給民代推給媒體的局長，不能讓台中市民安心、不能把治安給搞好。

蔡其昌指出，面對如此蔡蒼柏荒謬的言行，盧秀燕你應該說句話，蔡蒼柏的表達是盧秀燕的意思嗎，這是盧秀燕的指示，應該跟社會大眾說清楚。

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