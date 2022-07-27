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    中女中陳彥彣克服「心魔」 分科測驗299級超高分可望圓夢

    中女中陳彥彣克服「心魔」分科測驗考到299級超高分可望圓學醫夢想。（圖：中女中提供）

    中女中陳彥彣克服「心魔」分科測驗考到299級超高分可望圓學醫夢想。（圖：中女中提供）

    2022/07/27 16:51

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學分科測驗成績出爐，台中女中學生陳彥彣立志學醫，學測時被數學大魔王卡關，備戰分科測驗，除生物外，數學、化學、物理都考到60滿級分，總計英數化物生等5科考出299級分高分，可望進入理想的國立醫科，她說，拚分科測驗最大困難須克服「心魔」，包括同學申請入學都已錄取的孤獨感與放手一搏的未知感，能堅持到最後並獲佳績最開心。

    陳彥彣學測時國、英、自都考到滿級分，但被數學卡關，無緣拚理想醫科志願，她評估參加分科測驗會比繁星有更好的結果，決定放手再戰分科測驗，如願考到299級分，陳彥彣分享準備分科測驗之路的心得，最大的挑戰不在學科準備，而是如何克服「孤獨感與未知感」，因為多數同學都循申請入學後有升學方向，參加分科測驗是比較少人走的路，少了跟同學「所有人一起努力」的感覺，看著經申請入學上榜的同學，更擔心自己「換來一場空」，但能堅持到底，就能換到更美好的結果。

    今年物理被喻是近年來最難，但陳彥彣輕騎過關考到滿級分，她分享全是拜參加物理能力競賽之賜，雖早已立志學醫，以醫學系為目標，因喜歡分析物理的題目下參加競賽，當時的準備讓她練就面對新穎的題目時，能重新分析題目再運用所學連結的能力，這次在分科測驗正好派上用場，即使題目新穎也能迎刃而解，她想鼓勵還在學的學妹，不用事事都以升學為唯一目的，把握每次都能成長的機會，「凡走過一定能留下痕跡」。

    另一名中女中學生賴妤宣志在法律，放棄申請錄取的兩科系再拚分科測驗，雖步較晚也考到好成績，歷史60級分、公民59級分、沒有特別準備的地理也仍有55級分，有望進入心中理想的法律系，她也覺得挑戰分科測驗像是心理戰，比的是持久度與毅力，她用過來人經驗分享，決定考分科沒有對錯，只要經過深思熟慮後的決定都會是最好的決定，並在下決定後全力以赴，她雖距考試僅4、50天才決定拚分科測驗，即使起步晚，只要靜下心準備且篤定堅持到底，仍大有可為。

    台中一中學生張哲愷也是學測時數學失利，無緣進入理想的科系下挑戰分科測驗，準備期間他鑽研各種題型試題、熟練自己對於題目解讀的能力之外，更把不熟或重點單元或錯的題目也抄寫到專屬訂正本上，用「除錯筆記」避免犯相同的錯誤，還將最愛的手遊刪除，全心全意拚出五科267級分的佳績；他因高中參與模擬聯合國社團，對於國際政經局勢與全球化議題有高度的學習興趣，希望升學政治學或國際關係領域。

    中女中賴妤宣強調下定決定就全力以赴，即使起步晚仍大有可為。（圖：中女中提供）

    中女中賴妤宣強調下定決定就全力以赴，即使起步晚仍大有可為。（圖：中女中提供）

    台中一中張哲愷拚分科測驗將如願升學理想志願。（圖：中一中提供）

    台中一中張哲愷拚分科測驗將如願升學理想志願。（圖：中一中提供）

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