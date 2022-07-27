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    首頁　>　臺中市

    民代「見縫插針」說惹議 蔡蒼柏：台中現在未來都不是「慶記之都」

    「見縫插針」說惹議，市警局長蔡蒼柏（右）說，台中不是「慶記之都」。（警方提供）

    「見縫插針」說惹議，市警局長蔡蒼柏（右）說，台中不是「慶記之都」。（警方提供）

    2022/07/27 16:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警察局長蔡蒼柏昨晚對員警表示，為何要有掃黑槍行動，是因為不讓民意代表見縫插針，造成人民恐慌，說台中市是「慶記之都」，引起綠營民代不滿抨擊，蔡蒼柏今天對此表示，意在堅定第一線執法決心鼓舞士氣，並表達力挺基層員警捍衛台中治安的努力，不必過度聯想。

    蔡蒼柏表示，近年來歷經前後多任市長、警察局的努力，及市民素質的提升，整體治安的環境巳大幅改善，如110年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」、「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都均為「最低」及「次低」，111年上半年各項犯罪指標，在六都都是「最低」。

    但遇有案件發生，仍會以玩笑用語「慶記之都」冠名在台中市，卻也因此抹煞台中市同仁維護治安的努力，警局深表遺憾，但感謝一直以來給予監督、指導與支持的各級民代，也會更努力爭取市民的認同，對於宣導不足的部分，會再強化溝通。

    蔡強調，警察身負第一線治安工作重責，維護治安責無旁貸，台中市現在不是、未來也不會是慶記之都，警局會繼續努力，而惹議的些話是在昨晚肅槍專案出發臨檢前，對員警勤教的談話，意在堅定第一線執法員警實施肅槍專案決心，鼓舞員警打擊犯罪士氣、激勵基層信心，表達真心力挺基層員警捍衛台中治安的努力，不必過度聯想。

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