壓胸撩髮惹疑！中警傾巢重兵路檢 他爽載正妹女友自投羅網

警方在車內查獲K他命。（警方提供）

2022/07/27 16:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市接連發生兩起槍擊案釀一死一傷，引發外界治安疑慮，市警局昨晚開始重兵路檢，但在一片肅殺氣氛中，還是有人不長眼，一名男子今天凌晨開車載正妹女友行經七期一處路口時被攔下，結果車內滿是K味被請下車時，正妹為掩飾不安頻頻壓胸撩髮更讓員警起疑，果然隨後在車內查獲K盤及K毒，通通被帶回。

台中市三天內接連發生潭子滷味攤老闆遭槍殺、大里洗車場槍擊案，引發黑槍泛濫及治安上質疑，對此台中市警局從26日晚間開始自辦肅槍專案行動，除加強查緝非法槍械外，並視各轄區治安狀況，針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨檢、路檢相關勤務，再度向不法份子宣戰。

第六分局市政所在轄內河南路三段與市政北六路口執行路檢勤務，針對行經車輛逐一攔查，今天凌晨零時15許，員警攔查到一輛豐田自小客，示意25歲黃姓駕駛搖下車窗，以酒精檢知器初測是否有酒精反應，結果沒聞到酒味，反到自車內飄散發出K他命燃燒後特有的臭味。

警方心裡有數立即要下陳男，以及小他2歲的張姓正妹女友下車受檢，結果一查兩人都有毒品相關素行，張女為掩飾不安，頻頻壓胸撩髮的舉止更讓警方起疑，果然在車內查獲K他命（0.27公克）及K盤1個，隨即這對情侶通通帶回釐清，黃男坦認持有這些毒品，表示壓根不知道警方要重兵路檢，才會載同女友遊車河，只能怪自己太不長眼。

至於張女則否認施用毒品，警方訊後先將黃男依毒品罪嫌送辦，張女則採尿送驗，一旦有毒品陽性反應再進一步究辦。

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警方同時查獲K盤。（警方提供）

黃男坦認並持有毒品。（警方提供）

張女為掩飾不安，頻頻壓胸撩髮更讓警方起疑。（警方提供）

張女為掩飾不安，頻頻壓胸撩髮更讓警方起疑。（警方提供）

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