為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    稱議員監督槍擊案是見縫插針 民進黨團氣炸要求中市警局長下台

    台中市議會民進黨團要求警察局長蔡蒼柏下台，市長換人。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會民進黨團要求警察局長蔡蒼柏下台，市長換人。（記者蘇金鳳攝）

    2022/07/27 16:24

    ［記者蘇金鳳／台中報導］台中市2天發生2起槍擊案，警察局昨晚展開肅槍行動，傳出局長蔡蒼柏在勤前會議指民代見縫插針引發人民恐慌，此番話引起市議會民進黨團的不滿，今天下午召開記者會痛批蔡蒼柏，台中市治安如此不好，民代不能監督嗎？而且市長盧秀燕對2件槍擊案隻字未提，要求如此荒腔走板的警察局長下台，市長也要換人。

    對此，市警局表示，局長昨夜肅槍專案開始前向員警進行談話，意在肅槍專案前鼓舞士氣，打擊犯罪，激勵基層信心，並表達力挺基層員警捍衛台中治安的努力，展現捍衛市民安全的決心；警察局並表示，今年上半年各項犯罪指標，在六都皆是「最低」，對於部分人士以玩笑用語「慶記之都」冠名台中市，抹煞同仁維護治安的努力，警察局深表遺憾。

    市議會民進黨團總召江肇國、副總召王立任、書記長邱素貞、市議員陳淑華、何文海、張家銨、謝志忠、蔡耀頡、黃守達等人召開聯合記者會，批蔡蒼柏不適任應下台，市長要換人。

    總召江肇國表示，兩件槍擊案，其中有一人未抓到，連內政部長徐國勇都表示憂心，市府要如何破案、如何改善治安都未說，昨晚肅槍專案的勤前行動，蔡蒼柏竟說民代見縫插針，要有此行動，是不要讓民代見縫插針，言論簡直荒腔走板。

    副召王立任表示，蔡蒼柏在影片中說因為要有一個動作，難道是為了應付民代嗎？改善治安要有具體作為，市長跟警察單位是讓人民放心及安定的單位，但局長狀況外，這樣局長應下台，市長換人。

    書記長邱素貞表示，市民不需要一個等待退休又亂說話的局長，面對民代基於監督、為民喉舌職責，提出針貶之際，警察局長卻說出民代「見縫插針」，造成社會恐慌，令人震驚與震怒。

    陳淑華、何文海、張家銨、張家銨、謝志忠、黃守達等市議員表示，警察局長主持的肅槍專案看來只是在應付民代的監督，台中市子彈亂飛，媽媽市長距離市民太遠，民眾對治安疑慮加深，警察局長不深切檢討、積極提出有效對策，還說出這樣荒唐的言論，完全無助於治安改善，要求局長下台，市長換人。

    警察局表示，台中歷經多任市長及警察局的努力，加上市民素質提升，整體治安環境已大幅改善，例如去年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」、「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都均為「最低」及「次低」。

    警察局指出，感謝一直以來給予監督、指導與支持的各級民代，也會更努力爭取市民的認同。警察身負第一線治安工作重責，維護治安責無旁貸，台中市現在不是、未來也不會是「慶記之都」，警察局會繼續努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民代見縫插針說惹議 綠議員要求中市警局長蔡蒼柏下台
    2022/07/27 15:16

    民代見縫插針說惹議 綠議員要求中市警局長蔡蒼柏下台
    台中潭子槍擊犯人間蒸發 警荷槍實彈太平大舉搜山
    2022/07/27 14:31

    台中潭子槍擊犯人間蒸發 警荷槍實彈太平大舉搜山

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    阻「槍瘟」蔓延！台中警方上緊發條 15個分局即起掃蕩黑槍
    2022/07/26 19:51

    阻「槍瘟」蔓延！台中警方上緊發條 15個分局即起掃蕩黑槍
    德州達拉斯愛田機場女子對空鳴槍 遭警制伏
    2022/07/26 18:53

    德州達拉斯愛田機場女子對空鳴槍 遭警制伏

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    獨家》台中大里槍擊案畫面曝光 傳欲私了警急緝槍手防火併
    2022/07/26 16:59

    獨家》台中大里槍擊案畫面曝光 傳欲私了警急緝槍手防火併
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播