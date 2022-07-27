稱議員監督槍擊案是見縫插針 民進黨團氣炸要求中市警局長下台

台中市議會民進黨團要求警察局長蔡蒼柏下台，市長換人。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/27 16:24

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市2天發生2起槍擊案，警察局昨晚展開肅槍行動，傳出局長蔡蒼柏在勤前會議指民代見縫插針引發人民恐慌，此番話引起市議會民進黨團的不滿，今天下午召開記者會痛批蔡蒼柏，台中市治安如此不好，民代不能監督嗎？而且市長盧秀燕對2件槍擊案隻字未提，要求如此荒腔走板的警察局長下台，市長也要換人。

對此，市警局表示，局長昨夜肅槍專案開始前向員警進行談話，意在肅槍專案前鼓舞士氣，打擊犯罪，激勵基層信心，並表達力挺基層員警捍衛台中治安的努力，展現捍衛市民安全的決心；警察局並表示，今年上半年各項犯罪指標，在六都皆是「最低」，對於部分人士以玩笑用語「慶記之都」冠名台中市，抹煞同仁維護治安的努力，警察局深表遺憾。

市議會民進黨團總召江肇國、副總召王立任、書記長邱素貞、市議員陳淑華、何文海、張家銨、謝志忠、蔡耀頡、黃守達等人召開聯合記者會，批蔡蒼柏不適任應下台，市長要換人。

總召江肇國表示，兩件槍擊案，其中有一人未抓到，連內政部長徐國勇都表示憂心，市府要如何破案、如何改善治安都未說，昨晚肅槍專案的勤前行動，蔡蒼柏竟說民代見縫插針，要有此行動，是不要讓民代見縫插針，言論簡直荒腔走板。

副召王立任表示，蔡蒼柏在影片中說因為要有一個動作，難道是為了應付民代嗎？改善治安要有具體作為，市長跟警察單位是讓人民放心及安定的單位，但局長狀況外，這樣局長應下台，市長換人。

書記長邱素貞表示，市民不需要一個等待退休又亂說話的局長，面對民代基於監督、為民喉舌職責，提出針貶之際，警察局長卻說出民代「見縫插針」，造成社會恐慌，令人震驚與震怒。

陳淑華、何文海、張家銨、張家銨、謝志忠、黃守達等市議員表示，警察局長主持的肅槍專案看來只是在應付民代的監督，台中市子彈亂飛，媽媽市長距離市民太遠，民眾對治安疑慮加深，警察局長不深切檢討、積極提出有效對策，還說出這樣荒唐的言論，完全無助於治安改善，要求局長下台，市長換人。

警察局表示，台中歷經多任市長及警察局的努力，加上市民素質提升，整體治安環境已大幅改善，例如去年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」、「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都均為「最低」及「次低」。

警察局指出，感謝一直以來給予監督、指導與支持的各級民代，也會更努力爭取市民的認同。警察身負第一線治安工作重責，維護治安責無旁貸，台中市現在不是、未來也不會是「慶記之都」，警察局會繼續努力。

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