盧秀燕腳傷是否出席中市議會開議 市府︰尊重醫囑

台中市議會明開議盧秀燕腳傷是否出席，引發關注。（圖：市府提供）

2022/07/27 15:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會第3屆第8次定期會提早到明日開議，台中市長盧秀燕因腳傷舊疾復發，今日上午臨時請假就醫檢查，由於台中市連2天爆發槍案，治安議題引關注，盧秀燕明日能否出席議會引關注。盧秀燕中午時分在臉書報平安外，僅指出「能透過視訊會議參與市政」，至於明天是否續請假或到議會備詢，台中市政府新聞局長鄭照新指出，因醫院檢查報告尚未出爐，將等診斷結果出爐會尊重醫囑，再向各界報告。

台中市議會第8次定期會原訂8月3日開議，議會22日召開程序委員會時，考量年底九合一選舉將屆，議員要參與質詢又要拚選舉分身乏術，加上7月中旬甫完成市政考察行程，將第8次定期會期程往後調，通過提前一週開議，大會將自明起開議，排定29日市長施政總報告，但盧秀燕今臨時因腳傷舊疾復發，右腳腫脹下，再度請假赴醫診斷，因台中市連續2天槍案爆發，盧秀燕能否到議會備詢引關注。

盧秀燕今在臉書除報平安外，提及上次就醫後醫生曾囑要好好休息，但她連趕行程致腿傷反覆發作，「這次會完整治療，乖乖聽醫生的話」，還說「請給我一點點時間，我很快回到最前線，繼續打拚」、但市政工作都順利推動中，「我也能透過視訊會議參與市政，不會受到影響」，究竟能否出席議會，格外引關切。

鄭照新指出，市長今天先請假，後續情況需以醫師診斷結果為主，待診斷結果出爐會尊重醫囑，並向各界報告。

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