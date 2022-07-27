為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    盧秀燕腳傷是否出席中市議會開議 市府︰尊重醫囑

    台中市議會明開議盧秀燕腳傷是否出席，引發關注。（圖：市府提供）

    台中市議會明開議盧秀燕腳傷是否出席，引發關注。（圖：市府提供）

    2022/07/27 15:32

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會第3屆第8次定期會提早到明日開議，台中市長盧秀燕因腳傷舊疾復發，今日上午臨時請假就醫檢查，由於台中市連2天爆發槍案，治安議題引關注，盧秀燕明日能否出席議會引關注。盧秀燕中午時分在臉書報平安外，僅指出「能透過視訊會議參與市政」，至於明天是否續請假或到議會備詢，台中市政府新聞局長鄭照新指出，因醫院檢查報告尚未出爐，將等診斷結果出爐會尊重醫囑，再向各界報告。

    台中市議會第8次定期會原訂8月3日開議，議會22日召開程序委員會時，考量年底九合一選舉將屆，議員要參與質詢又要拚選舉分身乏術，加上7月中旬甫完成市政考察行程，將第8次定期會期程往後調，通過提前一週開議，大會將自明起開議，排定29日市長施政總報告，但盧秀燕今臨時因腳傷舊疾復發，右腳腫脹下，再度請假赴醫診斷，因台中市連續2天槍案爆發，盧秀燕能否到議會備詢引關注。

    盧秀燕今在臉書除報平安外，提及上次就醫後醫生曾囑要好好休息，但她連趕行程致腿傷反覆發作，「這次會完整治療，乖乖聽醫生的話」，還說「請給我一點點時間，我很快回到最前線，繼續打拚」、但市政工作都順利推動中，「我也能透過視訊會議參與市政，不會受到影響」，究竟能否出席議會，格外引關切。

    鄭照新指出，市長今天先請假，後續情況需以醫師診斷結果為主，待診斷結果出爐會尊重醫囑，並向各界報告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    太多市政問題要問清楚！盧秀燕腳傷復發 綠議員要求出席備詢坐著也行
    2022/07/27 12:31

    太多市政問題要問清楚！盧秀燕腳傷復發 綠議員要求出席備詢坐著也行
    盧秀燕腳腫像麵龜「一大一小」慘狀曝光！今臨時請假
    2022/07/27 08:34

    盧秀燕腳腫像麵龜「一大一小」慘狀曝光！今臨時請假

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    台中滷味攤老闆槍擊命案 盧秀燕：已鎖定嫌犯追緝 一定嚴加重辦
    2022/07/25 12:01

    台中滷味攤老闆槍擊命案 盧秀燕：已鎖定嫌犯追緝 一定嚴加重辦
    盧秀燕腳痛後首次公開對外行程 贈匾豐原武德宮
    2022/07/24 15:02

    盧秀燕腳痛後首次公開對外行程 贈匾豐原武德宮

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播