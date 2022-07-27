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    分科測驗成績出爐 中一中生醫群最高293級分、中女中299級分

    分科測驗中一中生醫群（昔第三類組）最高293級分，中女中299級分。（記者蘇孟娟攝）

    分科測驗中一中生醫群（昔第三類組）最高293級分，中女中299級分。（記者蘇孟娟攝）

    2022/07/27 15:04

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學分科測驗成績今天公布，台中一中統計學生情況，其中生物醫藥班群（昔第三類組）數甲、物理、化學、生物、英文五科最高分293級分，台中女中生醫班群最高級分則是299級分；今年物理爆難，全國僅79人滿級分，中一中有9人考到滿級分， 中女中也有3人滿級。

    台中一中指出，今年有414人報考分科測驗，占應屆學生人數45.8％，較去年50.4％略降，表示學生於前面的申請入學等升學管道已有不錯的成績。

    今年中一中文史法商政班群（昔日的第一類組）國、英、歷、地、公5科最高分281級分，理工班群（昔第二類組）數甲、物理、化學、英文4科最高分234級分，生物醫藥班群（昔第三類組）數甲、物理、化學、生物、英文5科最高分293級分，估計應皆可順利錄取第一志願的熱門校系。

    至於今年物理爆難，但一中今年有9人拿到滿級分，中一中指出，這次考試物理科號稱史上最難，全國滿級分僅79人，表示每9位滿級分者就有1位來自中一中，另達物理科頂標人數102人，占全校報考人數的35%；其餘各科滿級分包括數甲3人、化學7人、生物3人、歷史6人、地理3人、公民7人。

    台中女中則有256人應考，報考人數占總畢業生的39.8%，較去年48.8%降低10%，也推測應為多數學生已在學測取得理想成績所致。

    中女中第一班群國、英、歷、地、公5科最高分291級分，第二班群（理工班群）數甲、物理、化學、英文4科最高分240級分，第三班群（生醫班群）數甲、物理、化學、生物、英文5科最高分299級分。

    此外，女中物理有3人滿級分，27人達頂標佔17％，比去年增加3％；其餘各科滿級分包括數甲1人、化學1人、生物1人、歷史5人、地理8人、公民3人，中女中指出， 學校所有科目頂標皆超越全國頂標，文科頂標平均超越全國頂標4.4級分，數理頂標平均超越全國頂標1.8級分。

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