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    女兒殺母還持手機錄影 辯患精神病起訴

    吳女殺害母親後，持手機錄影，圖為警方到場蒐證。（民眾提供）

    吳女殺害母親後，持手機錄影，圖為警方到場蒐證。（民眾提供）

    2022/07/27 15:39

    〔記者張瑞楨／台中報導〕30多歲的吳姓女子，與老母親同住台中市，今年5月29日傍晚，吳母向吳女索錢未果，對女兒「碎碎唸」，引發吳女憤怒，衝入廚房持菜刀，從後方猛刺吳母，整把刀刃幾乎插入母親後肩，導致吳母氣胸、血胸等傷勢死亡，她卻持手機錄下母親倒臥血泊、以及自己責罵母親對家人不聞不問、只會要錢等畫面，檢方偵查時，她自稱罹患精神疾症，無法控制自己行為，檢方不採信辯詞，今天依殺害直系血親尊親屬罪起訴。

    起訴書指出，吳女上述時間與母親爭執，她衝入廚房拿一把刀刃將近19公分長的菜刀，趁母親轉身進入房間內，從後方猛刺母親後肩，刀刃傷及胸膛，導致吳母左肺塌陷、血胸與氣胸，之後，她向警方報案，坦承是她所為，其母送醫不治。

    吳女於檢警偵訊時宣稱，她傷害母親之後，趕緊為母親止血搶救，不過，檢方卻發現並非如此，吳女下手後，持手機拍攝倒臥血泊的母親，不斷責罵數落母親不顧家人，向她長期索討金錢，另外，吳女還宣稱自己罹患精神疾症「思覺失調症」，無法控制自己行為，她也沒有殺人犯意。

    不過，檢方調閱醫院病歷，卻發現吳女並非罹患有幻覺、幻聽等症狀的「思覺失調症」，而是雙極性疾症（俗稱躁鬱症）與睡眠障礙、憂鬱症，另外，吳女行兇後，錄影並指責瀕臨死亡的母親，顯示她當時氣憤，行兇後仍憤怒未平，具殺人犯意，且辨識能力不因罹患精神疾症而受影響。

    台中地檢署依刑法的殺害直系血親尊親屬罪起訴，依據刑法第272條，殺害直系血親尊親屬，應加重其刑二分之一，不過，吳女向馳抵警方自首，聲明法院酌予減刑。

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