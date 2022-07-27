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    台中潭子槍擊犯人間蒸發 警荷槍實彈太平大舉搜山

    涉嫌開槍擊斃曾姓滷味攤老闆的林姓男子，疑似仍藏匿在太平黃竹山區，太平警方和保大特警荷槍實彈針對山區空屋逐一搜索。（記者陳建志翻攝）

    涉嫌開槍擊斃曾姓滷味攤老闆的林姓男子，疑似仍藏匿在太平黃竹山區，太平警方和保大特警荷槍實彈針對山區空屋逐一搜索。（記者陳建志翻攝）

    2022/07/27 14:31

    〔記者陳建志／台中報導〕台中潭子一家滷味攤曾姓老闆，疑因遭林姓男子懷疑和前妻過從甚密，林男醋勁大發下，24日晚間持槍到滷味攤連開3槍，曾男頭部中彈送醫不治，林男犯案後開車逃往太平黃竹山區棄車逃逸，因警方研判林男仍藏匿山區，太平分局警方和支援的保大員警和警犬隊，今天持續動員約40人荷槍實彈，針對山區空屋、寺廟、工寮等可能藏匿的地點搜索，全力緝捕林男到案。

    台中林姓男子和前妻離婚後，放假仍會來找她，疑因懷疑前妻和曾姓滷味攤老闆有來往，24日晚間開車持槍到滷味攤興師問罪，當場連開3槍擊中曾男後逃逸，曾男因頭部中彈倒在冰櫃前，雖送醫急救仍不治。

    林男犯案後駕車逃逸，警方隨後在太平黃竹山區的竹村路旁發現林男棄置的BMW轎車，人則不見蹤影，因警方研判林男仍藏匿在山區，連日來都派出眾多員警大舉搜山找人。

    今天上午太平分局警方，還有支援的保大霹靂特警，在太平分局葉志誠分局長主持勤前教育後，穿著防彈衣，荷槍實彈在太平黃竹山區，持續針對空屋、工寮、寺廟等可能藏匿地點逐一搜索，警犬隊也帶著警犬參與搜山，並向山區協勤民力商借全地形四輪傳動車，在其優越的機動性能，運載警力深入河床等險峻地形找人，並出動空拍機，全力追緝仍在逃的林男到案。

    涉嫌槍擊案的林姓男子疑似仍藏匿在太平黃竹山區，警方派出警犬協助搜山。（記者陳建志翻攝）

    涉嫌槍擊案的林姓男子疑似仍藏匿在太平黃竹山區，警方派出警犬協助搜山。（記者陳建志翻攝）

    涉嫌槍擊的林姓男子疑似仍藏匿太平山區，太平分局長葉志誠（右2）連日指揮員警進行搜山。（記者陳建志翻攝）

    涉嫌槍擊的林姓男子疑似仍藏匿太平山區，太平分局長葉志誠（右2）連日指揮員警進行搜山。（記者陳建志翻攝）

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