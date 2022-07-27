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    全教產點名台中市 強迫特教老師參加心評培訓

    全國教育產業總工會今發聲明，質疑台中市長強迫特教老師均必須參加心評培訓，成為初階心評人員。全教產總理事長林碩杰表示，「台中市特殊教育心理評量人員培訓及管理實施要點」與教育部的參考原則明顯相牴觸，且拒絕增加經費聘任鑑定人力，竟將心評專業工作推給特教老師。（資料照）

    全國教育產業總工會今發聲明，質疑台中市長強迫特教老師均必須參加心評培訓，成為初階心評人員。全教產總理事長林碩杰表示，「台中市特殊教育心理評量人員培訓及管理實施要點」與教育部的參考原則明顯相牴觸，且拒絕增加經費聘任鑑定人力，竟將心評專業工作推給特教老師。（資料照）

    2022/07/27 13:18

    〔記者林曉雲／台北報導〕全國教育產業總工會今發聲明，質疑教育部是要求地方政府辦理心評人員培訓，應針對「有意願」參與者進行培訓，但台中市長盧秀燕卻強迫特教老師都必須參加心評培訓，成為初階心評人員，呼籲特教心評人員應該專職化。

    全教產理事長林碩杰表示，教育部國教署於6月發布「直轄市與縣市政府辦理高級中等以下學校特殊教育學生心理評量人員培訓及相關作業參考原則」，明文指出，地方政府辦理心評人員培訓時，應就各款規定人員中「有意願」參與者進行培訓，並朝各學校均有心評人員為其培訓目標，包括編制內現職合格特殊教育教師；編制內現職合格具教育、輔導、心理等專長之教師；編制內現職合格輔導、心理或相關專業人員；具特殊教育教師資格之代理教師。

    台中市特教老師向全教產投訴指，台中市教育局培訓公文於暑假中（7月5日）到校後，各校依據「台中市特殊教育心理評量人員培訓及管理實施要點」及教育局指示，強迫所有特教老師均需成為心評老師，且在這個暑假就開始強迫培訓。

    林碩杰表示，「台中市特殊教育心理評量人員培訓及管理實施要點」與教育部的參考原則明顯相牴觸，且拒絕增加經費聘任鑑定人力，竟將心評專業工作推給特教老師。

    全教產認為，特教心評人員應專職化，讓特教老師專心執行教學備課，照顧特殊需求學生，已常常被迫無償性加班，各縣市政府應聘用心理師、借調專業心評老師來擔任專職心評人員，而非藉口節省經費，將心評工作推給特教老師，壓縮特教老師照顧學生時間，對特教學生及家長亦不公平。

    全國教育產業總工會今發聲明，質疑台中市長強迫特教老師均必須參加心評培訓，成為初階心評人員。（全教產提供）

    全國教育產業總工會今發聲明，質疑台中市長強迫特教老師均必須參加心評培訓，成為初階心評人員。（全教產提供）

    教育部是要求地方政府辦理心評人員培訓，應針對「有意願」參與者進行培訓。（全教產提供）

    教育部是要求地方政府辦理心評人員培訓，應針對「有意願」參與者進行培訓。（全教產提供）

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