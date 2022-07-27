情歌別亂唱！男改編歌詞向20年前女友示愛 判賠原配30萬

台中地院認為何男與莊女，侵害何男原配蔡女的配偶權，判決應賠償30萬元。（記者張瑞楨攝）

2022/07/27 12:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何姓男子於前年間（2020年），因線上卡拉OK唱歌，與分手20多年的莊姓前女友取得聯繫，兩人舊情復燃，何男改編情歌歌詞，傳給莊女示愛，兩人以「老公」、「老婆」互稱，並傳送「超想和老婆愛愛」等訊息，原配蔡女氣得控告兩人，索賠55萬元，何男辯稱改寫歌詞是個人抒壓，莊女則辯稱對話訊息，是兩人之間的開玩笑，她不知何男已婚，台中地院不採信，判決兩人應連帶賠償30萬元，可上訴。

判決書指出，蔡女提起民事訴訟，主張她與何男結婚10多年，且育有子女，何男竟與莊女，於2020年經由線上卡拉OK軟體結識，進而交往並發展親密關係，去年3至7月，丈夫何男於軟體上貼文，對莊女示愛，包括改寫情歌歌詞，「妳是我最深愛的女人，妳有最美麗的嘴唇，妳擁有最動人的眼神，妳帶給我幸福和快樂，我是妳最深愛的男人……」、「有一個美麗的小女孩，叫做○○，她有雙溫柔的眼睛，她悄悄偷走我的心，○○啊，妳可知道我有多愛妳，我要帶妳飛到天上去……」。

原配蔡女指控，兩人還用Line傳送「謝謝老公」、「老婆，我愛你」、「超想和老婆愛愛」等訊息，互表情意，兩人應連帶賠償55萬元。

何男辯稱，原配蔡女沒經過他同意，偷拍手機而取得上述對話紀錄，已侵犯他隱私權，他張貼歌詞，是抒發個人壓力；莊女則答辯說，她與何男20多年前曾是情侶，後因分手失聯，至前年才取得聯繫，且是去年才知道何男已婚，兩人對話內容都是玩笑話，她與何男之間並無侵害蔡女配偶權的行為。

台中地院認為，何男改寫情歌歌詞，加入莊女的名字，顯示是向莊女傳達愛意，互傳「要愛愛」等訊息，證實2人有共同侵害蔡女配偶權的行為，甚至導致蔡女與何男面臨離婚的婚姻破裂局面，判決兩人應賠償30萬元，可上訴。

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