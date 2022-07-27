太多市政問題要問清楚！盧秀燕腳傷復發 綠議員要求出席備詢坐著也行

中市議會28日開議，中市長盧秀燕腳傷復發，民進黨黨團表示，關心傷勢，但一定要出席，可坐著備詢。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/27 12:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕的腳腫成大小腳，明天是否出席市議會引發議會朝野黨團關切，民進黨團表示，關心市長傷勢，希望早日康復，但市議會的行程已訂，不像市府行程有彈性，市長一定要出席，因為太多市政問題需要盧秀燕說清楚，而且腳的問題不會影響對市政思考，過去盧秀燕腳傷就曾拄著拐杖備詢，黨團可以接受盧秀燕坐著備詢；國民黨團表示，若是真的很嚴重就應該休息，市長是否能出席，還是應該尊重醫囑。

市議會明天開議，市長盧秀燕的腳因舊傷未康復腫成大小腳，明天能否出席市議會目前尚未得知，若盧秀燕不出席，民進黨團表示不能接受。

黨團總召江肇國表示，黨團很關心市長傷勢，也祝福市長早日康復，但黨團不能接受市長因腳傷就不出席大會。

江肇國表示，市議會的議程不像市府的行程有彈性，基於議會運作的順暢，市長一定要出席，黨團能接受盧秀燕坐著備詢。

黨團幹事長周永鴻表示，腳傷不會影響市政思考，最近很多市政問題需要請盧秀燕親自說明，不能規避問題，若盧秀燕要請假也要有醫生診斷證明，表示需要請假。

周永鴻指出，過去盧秀燕腳傷也拄著拐 杖到市議會備詢，除非盧秀燕腳傷必要馬上開刀，因此黨團要求市長盧秀燕一定要到市議會備詢，但可以坐著備詢。

國民黨黨團書記長吳瓊華表示，若是醫生指市長盧秀燕腳傷非常嚴重，要多休息，黨團可以接受盧秀燕請假，不過，若是可以坐著備詢，以盧秀燕的個性，她認為盧秀燕還是會出席，一切還是以醫囑為主。

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