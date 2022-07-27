盧秀燕今請假治腳疾 張清堂：若請假明天議會將准假

市長盧秀燕腳踵成大小腳，明天會出席議會嗎?議長張清照則表示尚未收到假單（市府提供）

2022/07/27 11:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會明天（28日）就開議，第一天議程就是大會，然而市長盧秀燕的腳傷復發，腫成大小腳，明天能否出席?新聞局長鄭照新表示，他也很擔心，目前市長正在接受檢查，因此明天是否能出席議會，端視檢查結果，市長盧秀燕會尊重醫生囑咐；議長張清照表示，目前未接獲市長的請假，若真的請假，可以請副市長出席，市議會不會如此不近人情，不准受傷的市長請假。

由於11月26日將進行九合一選舉，台中市議會將本會期的議程提早在暑假進行，明天將開議，不過，將開至10月12日，讓朝野市議員可以全力跑選舉。

不過，市議會將在明天開議，卻因市長盧秀燕的腳的舊傷發作，腳已踵成大小腳，而明天一旦開議，盧秀燕將必須久坐，甚至站立回答市議員的質詢，因此議員已有人猜測，盧秀燕明天會出席嗎?

新聞局長鄭照新表示，日前醫生有請市長要休息兩天，市長在休息兩天隨後跑行程，昨天發現腳不太對勁，踵得更厲害，因此今天進行檢查，明天是否會出席議會備詢，端視檢查狀況及醫生建議。

議長張清照則表示，目前未受到市長的請假單，若市長因腳痛要請假，沒有理由不讓生病的人請假，議會不會如此沒有人情，若市長真的無法久坐久站，可以請假請副市長出席。

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