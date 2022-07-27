台中大里槍擊案在逃嫌犯 七將軍廟拜拜遭逮

台中大里槍擊案，邱姓槍手（中）昨晚遭警方逮捕，警方將釐清槍枝來源和動機。（記者陳建志翻攝）

2022/07/27 10:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里中興路一家汽車鍍膜場，25日疑因股東糾紛發生槍擊案，邱姓男子（31歲）朝魏姓股東大腿開1槍後逃逸，因接連2天發生槍擊案，台中市的治安引發關注，霧峰分局發現邱嫌犯案後南下屏東避風頭，警方一路尾隨，昨晚趁他回到大里，下車到七將軍廟疑似要拜拜時，一擁而上將他逮捕，並在身上起出做案用的1把改造貝瑞塔手槍，今天將進一步偵訊釐清開槍動機和槍枝來源。

台中大里中興路2段一家汽車鍍膜場，25日發生槍擊案，警方初步調查，當天魏姓股東和父親、2位友人在場，另一位邱姓股東約8人隨到抵達，原本是要來打麻將，卻因其中1人找手機充電插頭翻箱倒櫃，引發魏男父親不滿斥責「來這裡放尊重一點」。

邱男一方認為自己也是股東，兩方10多人因此起衝突並大打出手，混亂中邱男掏槍開了3槍，其中1槍擊中魏男左大腿，所幸送醫後無大礙，警方獲報後到場壓制逮捕11人，開槍的邱男趁亂逃逸。

警方案發後透過科技偵查，發現邱男開車南下屏東避風頭，警方派人南下追緝，發現邱男又駕車北上，警方一路尾隨，昨晚發現邱男返回台中大里，因邱男隨身攜帶槍枝，怕圍捕時發生槍戰波及無辜，不敢貿然行動，直到昨天深夜邱男駕車到大里區新興路「七將軍廟」疑似要拜拜求心安下車時，警方一擁而上將他拘提到案。

邱男坦承開槍，警方並在身上起出改造貝瑞塔手槍一支，開搶動機和槍枝來源警方今天將進一步偵訊後釐清，全數12人將依刑法殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆罪移請台中地檢署偵辦。

霧峰分局警方昨晚逮捕邱姓槍擊犯，並起出改造貝瑞塔手槍一支。（記者陳建志翻攝）

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