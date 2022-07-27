慶祝運量突破900萬人次 中捷公司推2022年度限量票卡

台中捷運2022年度票卡設計融入電聯車快速穿梭於綠色隔音牆的特色。（中捷公司提供）

2022/07/27 10:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕捷運卡迷有福了！台中捷運綠線全線運量將突破900萬人次，中捷公司推出2022年度限量票卡，有著「輕、簡、透」風格，8月6日上午9時起於中捷松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、豐樂公園、高鐵台中站6站車站詢問處獨賣，每站限量250張，每人每次限購3張，每張售價100元，售完為止。

台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷自2020年起，每年推出一款年度票卡，2022年度票卡為第3張，均由榮獲德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計。前2年卡面設計是以中捷LOGO重複纏繞的紋飾圖騰，以透明質感搭配錯視原理，在平面中創造出空間感，加上不同方向的捷運車輛，象徵著台中四通八達交通樞紐的地理位置。

2022年度票卡為悠遊卡，延續中捷一貫「輕、簡、透」風格，將電聯車快速穿梭於綠色隔音牆的特色融入，熟悉的畫面將讓常搭乘台中捷運的民眾看了會心一笑；卡面呈現無限延伸的綠色隧道意象，也象徵中捷將持續提供安全、可靠、舒適、便捷的服務給民眾。

中捷公司指出，捷運票卡是彰顯城市價值的象徵，中捷每款票卡都當作特製紀念卡來設計，2022年度票卡限量1500張，只在中捷松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、豐樂公園、高鐵台中站6站車站詢問處獨賣，每站250張，售完為止。

林志盈表示，之後中捷每年都會出一款年度票卡，有蒐集2020及2021年度票卡的民眾，絕對不能錯過2022年度票卡，讓台中捷運陪民眾走過幸福每一年。

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