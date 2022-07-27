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    洗刷「慶記之都」操翻台中警 白天搜山追凶、夜抄酒店違禁品

    台中市警局長蔡蒼柏帶隊到金錢豹、海派等知名酒店臨檢。（警方提供）

    台中市警局長蔡蒼柏帶隊到金錢豹、海派等知名酒店臨檢。（警方提供）

    2022/07/27 10:28

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市連日發生兩起槍擊案釀一死一傷，引發治安疑慮，市警局宣布即日起自辦肅槍專案，大批警力昨深夜展開威力掃蕩，局長蔡蒼柏帶隊督導臨檢金錢豹金山店、海派等知名酒店，而期間參與該項勤務的警犬，除白天要配合搜山找在逃槍手，晚上還要到「金山」搜違禁品，也相當辛苦。

    中市接連在24日、26日發生槍擊案，釀一死一傷，為甩「慶記之都」惡名，市警局宣布即日起自辦「肅槍專案行動」，要求所屬15個分局全部動起來，強力打擊不法、遏止各類犯罪發生，而該專案將持續到8月1日，視執行狀況再作後續規畫。

    而昨晚10點多，台中市15個分局加上刑大、交大、保大、少年、婦幼隊共動員760名警力，還出動警犬、特勤中隊，鎖定轄區治安顧慮場所執行高強度臨檢，並針對聯外道路進行封閉式路檢，局長葉蒼柏也帶隊前往知名金錢豹金山店，以及海派酒店督導臨檢。

    期間大批荷槍實彈警方臨檢時，店內穿著火辣的小姐在大廳排排站接受盤查，露長腿又爆乳的姣好身材一覽無遺，已經在包廂內的小姐也跟客人一起接受盤查，將隨身包包配合拿到桌面上時讓緝毒警犬嗅聞，肅殺氣氛中，緝毒犬反意外成為焦點。

    據了解，目前這兩起槍擊案的槍手，大里案已落網，但潭子案的嫌犯仍攜械逃亡中，警犬白天除要配合搜山，晚上還得到「金山」等娛樂場所出勤，也相當辛苦；蔡蒼柏則表示，台中市接連發生二起槍擊案，恐造成市民不安，特別規劃肅槍專案，除路檢、臨檢外，另針對檢肅非法槍械、查察改造製造槍枝處所、追查在逃槍擊嫌犯三項執行重點。

    而截至今天凌晨一點為止，市警局統計各單位執行臨、路檢績效，計查獲通緝犯16名，竊盜案2名，公共危險罪14名，少年虞犯1名，逃逸外勞1名，毒品案2件2人。

    台中市警局長蔡蒼柏帶隊到金錢豹、海派等知名酒店臨檢。（警方提供）

    台中市警局長蔡蒼柏帶隊到金錢豹、海派等知名酒店臨檢。（警方提供）

    台中市警局自辦肅槍專案，昨晚規劃15個分局動員760名警力執行擴大臨檢勤務。（警方提供）

    台中市警局自辦肅槍專案，昨晚規劃15個分局動員760名警力執行擴大臨檢勤務。（警方提供）

    台中市警局自辦肅槍專案，昨晚規劃15個分局動員760名警力執行擴大臨檢勤務。（警方提供）

    台中市警局自辦肅槍專案，昨晚規劃15個分局動員760名警力執行擴大臨檢勤務。（警方提供）

    警犬到處嗅聞是否有毒品等違禁品。（警方提供）

    警犬到處嗅聞是否有毒品等違禁品。（警方提供）

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