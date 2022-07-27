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    台中連2起槍擊案引關注 盧秀燕「腳傷復發」今臨時請假

    台中市長盧秀燕腿部傷勢復發，今臨時請假再赴醫院檢查。（圖：市府提供）

    台中市長盧秀燕腿部傷勢復發，今臨時請假再赴醫院檢查。（圖：市府提供）

    2022/07/27 08:34

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府今日上午臨時通知，台中市長盧秀燕「腿部傷勢未癒」，又再度復發，今臨時請假再赴醫院檢查，原訂今日上午兩個行程均取消出席，改由相關局處首長代為出席，由於台中市連續兩天發生槍擊刑案，盧秀燕請假再度引發關注。

    盧秀燕20日因右腳腫脹，檢查出微血管破裂赴醫院手術後請假兩天，復出後馬不停蹄趕行程，前天參加南門橋拓寬工程、捷運街舞空間啟用及東區LaLaport購物中心上梁儀式，昨日除市政會議後無公開行程。

    今日上午她原訂出席豐原果菜批發市場電子拍賣啟用典禮、「石岡區中91線道路復建工程」開工祈福典禮，市府臨時通知改由相關責任局處長或代表出席，市長將請假，再赴醫院進行檢查治療。

    台中市府並提供盧秀燕雙腿對照圖指出，「盧市長腿部的問題，可由照片中發現，已呈一大一小的狀態」，醫生囑咐要多加休息，但盧市長繼續進行各項市政行程與會議，因此腿部傷勢再度復發，行走與站立皆感不適，今日將再度赴醫院檢查與治療。

    台中市連續兩天發生槍擊案，引起民眾關切台中治安情況，民代昨日強烈批判台中市治安亮紅燈，綠營更要盧秀燕為重大刑案一再發生，治理治安束手無策道歉，台中市警局昨日下午更緊急推出「肅槍專案」顯示拚治安決心，今日上午卻傳盧秀燕腿傷再復發，要臨時請假赴醫檢查，再度引發各界關注。

    盧秀燕「腳傷未癒」今臨時再請假赴醫院檢查。（圖：市府提供）

    盧秀燕「腳傷未癒」今臨時再請假赴醫院檢查。（圖：市府提供）

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