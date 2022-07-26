阻「槍瘟」蔓延！台中警方上緊發條 15個分局即起掃蕩黑槍

台中市警局今宣布即日起自辦「肅槍專案行動」。（資料照）

2022/07/26 19:51

〔記者許國楨／台中報導〕開槍也會傳染？台中市接連在24日、26日發生槍擊案，釀一死一傷，除民代砲轟治安亮紅燈，也引發民眾也黑槍泛濫質疑，為遏阻「槍瘟」蔓延，台中市警局今宣布即日起自辦「肅槍專案行動」，要求所屬15個分局全部動起來，強力預防打擊不法、遏止各類犯罪發生，維護城市安全，宣示維護治安決心。

針對最近接連發生的槍擊案件，台中市警局表示，該2起案件，初步調查為感情因素及股東糾紛所引發，均屬偶發事件，並非黑道幫派尋仇案件，且均已掌握涉案對象，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝犯嫌中，而近年台中市發生之暴力或槍擊案件，均全數在最短時間內偵破。

台中市警局長蔡蒼柏也強調表示，這2起槍擊案件，市警局有決心與能力，在最短時間將緝獲凶嫌，保障市民的安全；另為防止具有傳染及渲染性的「槍瘟」蔓延，台中市警局也宣布，為加強維護治安狀況，持續針對槍械、黑道幫派及各種暴力犯罪進行掃蕩，即日起自辦「肅槍專案行動」。

除積極查緝非法槍械外，並視各轄區治安狀況，針對治安顧慮場所、可能改槍場所或聯外道路等，編排高強度臨（路）檢相關勤務，強力預防及打擊不法、遏止各類犯罪發生，維護城市安全，為宣示維護治安決心，局長蔡蒼柏於今晚將帶隊督導視察第六分局擴大臨檢作為。

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