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    滷味攤老闆與槍手前妻交往引殺機？ 舅舅質疑：這是一起「誤殺」

    台中滷味攤槍殺命案，死者曾男舅舅質疑這是一起「誤殺」。（資料照）

    台中滷味攤槍殺命案，死者曾男舅舅質疑這是一起「誤殺」。（資料照）

    2022/07/26 19:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市潭子火車站附近滷味攤曾姓老闆，24日晚間被林姓兇手近距離對頭部射擊3槍殺害，警方初步調查，林嫌動機疑為不滿曾男與前妻交往，對此，死者曾男遺體今天下午解剖時，舅舅質疑說，曾男與女友高中時期就交往至今，上述說法「我們完全不知道」，「在我們的認知，這是一起誤殺」，他還強調，曾母無法接受噩耗，「好好的做生意，為什麼突然會這樣？」

    此案兇手林嫌目前仍逃亡中，可能藏匿於中市太平山區，中市警局目前仍圍捕中。

    曾男的舅舅今天於中市崇德殯儀館中表示，他擔心說太多，會影響到辦案，甚至讓兇手脫罪，不過，外甥曾男與兇手林嫌的前妻交往，這種說法「我們完全不知道」，也跟他們家屬的認知有很大的不同。曾男有一交往多年女友，從高中時代即交往，過年還會一起圍爐，宛如一家人，曾男與林男之間亦無交集，他懷疑林男誤會而「誤殺」曾男。

    曾男生前與母親相依為命，曾男的舅舅強調，曾母不能接受噩耗，「養到37歲，發生這種事（被槍殺），誰能接受？」，他質疑說，林男肆意下手殺人，對他們而言，「很莫名其妙，好好做生意，為什麼會這樣？」，希望兇手儘速落網。

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