台中潭雅神地區身障關懷據點 周永鴻：僅4處應加速布建 

台中市議員周永鴻與社會局局長彭懷真至神岡區溪洲身心障礙者社區關懷據點，與身障服務對象和志工練習毛巾操。（周永鴻服務處提供）

2022/07/26 17:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員周永鴻今天下午與社會局局長彭懷真共同參加神岡區溪洲身心障礙者社區關懷據點活動，兩人與身障服務對象和志工練習毛巾操，也和社區民眾體驗輔具服務專車。周永鴻指出，潭子、大雅和神岡近年陸續有4處身障據點，希望社會局能加速布建，服務更多身心障礙朋友。

神岡區溪洲社區發展協會理事長王明洲和總幹事楊一新表示，溪洲社區發展協會自2016年起辦理溪洲身障據點，今年邁入第6年，提供45位身障者據點服務和社區參與活動。據點有一群熱心服務的志工而運作順利，每週二據點都會安排身體律動、創意手工以及藝術創作課程，照顧身障者的身心靈。

周永鴻指出，潭雅神地區現有4處身障據點，但3區都沒有身障日照，神岡和大雅也還沒有小作所，僅潭子有1處小作所，社福資源仍嚴重不足，應加速布建，在潭雅神地區增加服務據點。市府應該連結更多在地團體與基金會，加強跨局處合作，儘速盤點可運用的閒置空間，甚至新建的社會住宅也是很好的空間選擇。

彭懷真允諾，會積極開辦身障社區日間服務，以嘉惠更多身障者和家庭。並指出，台中市目前有38處身障據點，提供定點服務、定期家訪和電訪關懷。社會局推動「台中市身心障礙者社區關懷據點計畫」，結合身障需求評估中心、家庭中心、鄰里、民眾等，增強社區支持系統，發掘中高齡身心障礙家庭、獨居身心障礙者及雙老家庭，在第一時間予以協助與轉介。

除了身障據點，彭懷真說，身障日照和小作所更是身障社區日間服務推動重點，日照由4年前的9處增加到17處，小作所由4年前的14處增加到25處；輔具資源中心也從4年前的11處增加到14處。市府為提供更近便的輔具服務資源，打造1輛輔具服務專車，改裝3.5噸貨車並於車上裝設聽力室，提供輔具諮詢、輔具評估、輔具維修、聽力篩檢、輔具宣導等行動式服務。

台中市議員周永鴻會同社會局長彭懷真，關心神岡區溪洲身心障礙者社區關懷據點。（周永鴻服務處提供）

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