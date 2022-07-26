若無能力市長就換人！中市3天2起槍擊案 綠要盧秀燕道歉並拿出對策

中市3天2起槍擊案，民進黨要市長盧秀燕道歉並拿出對策，若無能力市長就換人。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/26 17:17

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市3天發生2起槍擊案，民進黨多位市議員批市長盧秀燕改善治安只出一張嘴，被罪犯當作塑膠，讓市民陷於恐慌中，要求盧秀燕要負起責任，盧秀燕與警察局長蔡蒼柏要對市民道歉，若盧秀燕對治安改善提不出對策，呼籲民眾就用選票讓市長換人。

市議會民進黨團總召江肇國、市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤及市議員參選人張芬郁、陳雅惠、謝家宜今天下午召開記者會，抨擊盧秀燕改善治安只會出一張嘴。

江肇國表示，３天兩起槍擊案，幸福城市成為「慶記之都」，「盧市長你不用負責嗎？」，這幾年台中市治案事件頻傳，發生拿球棒打人、車上藏斧頭，到現在用槍械在大街上爆頭，治安如此敗壞，「盧市府你不用負責？你拿不出對策嗎？」

江肇國並批，今天凌晨大里槍擊事件，至中午整整12小時，市府和警局全面封鎖消息，難道改善治安方法是不讓人民、媒體知道？不讓民代質詢嗎？這樣的市府對治安真的是無能？

江肇國痛批，台中市曾幾何時治安如此混亂，槍枝如此氾濫，讓人民惶惶不安，「盧市長你還配在這個位置上當我們的市長嗎？」他鄭重要求盧市長要道歉、警察局長蔡蒼柏也要道歉，並且對於治安要拿出決心、拿出魄力、拿出作為，不要再放任這樣的犯罪一再在台中市發生，台中市成為慶記之都，是台中市民恥辱，更是台中市長的無能，拚治安不能只靠一張嘴。

市議員陳淑華痛批，台中市治安事件頻傳，誰來保護市民？盧秀燕只會喊嚴懲嚴辦，說台中市不是塑膠，但在外縣市作案都可跑到中市藏匿，罪犯是把盧秀燕當塑膠，市長媽媽跟市民距離如此遙遠，毫無能力解決，讓犯罪成為慣性，要求盧秀燕硬起來，拿出魄力及對策，不能只出一張嘴，無能為力就要換市長。

邱素貞及蕭隆澤則批台中市已成黑槍之城、慶記之都，治安為何變得如此？根本是市府及警局不用心，若市長盧秀燕及警察局長蔡蒼柏拿不出對策，請蔡下台，市長換人做。

東南區市議員參選人陳雅惠、北屯市議員參選人謝家宜及大里霧峰市議員參選人張芬郁皆表示，要市長盧秀燕不要只會震怒，要提出具體對策，否則人民用選票換人。

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