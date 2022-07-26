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    獨家》台中大里槍擊案畫面曝光 傳欲私了警急緝槍手防火併

    台中大里區洗車場大亂鬥還開槍，警方趕往壓制逮人。（擷自記者爆料網）

    台中大里區洗車場大亂鬥還開槍，警方趕往壓制逮人。（擷自記者爆料網）

    2022/07/26 16:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市大里區一家洗車場今天凌晨傳出槍聲，有民眾將拍到的混亂畫面上傳LINE各群組引起瘋傳，畫面中只見警方大陣仗高舉手槍喝令「趴下」，還有人高喊「阮囝被開槍」，據查，此案雙方原不願張揚，打算用「社會事」喬一喬私了，但警方已掌握情資，目前急緝槍手防止火併，以免一個擦槍走火，再度重創治安。

    霧峰警分局今天下午召開記者會說明案情，表示全案是今天凌晨零時37分獲報，大里區中興路二段一家洗車場，有人打架還有槍聲，經出動快打部隊到場後，現場有10多名涉案人，發現3發彈殼，其中魏姓男子左大腿中槍，送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。

    經警方了解被害人及嫌疑人說法，係被害人與內部股東因口角糾紛引發肢體衝突，因被害人欲往外跑出求救，內部股東為控制住被害人因而發生拉扯且發生開槍情事。

    而案發後陸續有民眾將拍攝到的畫面，上傳到LINE群組，除立即引起瘋傳也逐漸勾勒並還原現場狀況，在畫面中可以看到，多輛警車出現在案發的洗車場前，除要求在附近的民眾不要圍觀，「趕緊離開」，也有警員喝令「裡面的人快出來」，並高舉手槍威嚇「趴下、趴下，再動就開槍。」

    而混亂中也可以聽到一名男子連續高喊兩次「阮囝被開槍」，場面令人怵目驚心，一度引發居民緊張，據查，該名男子就是中槍魏男的父親，當時也在現場，見到兒子被打又被開槍，才會急的求助趕快叫救護車，不過據知情人士透露，此案屬「在地的」與「市區的」的兩派人馬糾紛。

    雙方原不願報案張揚驚動警方，打算用「社會事」角度喬一喬私了，也已經進入「警戒」狀態，但警方已掌握情資展開約制，目前已掌握開槍特定對象，並報請台中地檢署檢察官黃永福指揮偵辦全力追緝，防止雙方火併再次重創中市治安。

    混亂中有人高喊「阮囝被開槍」。（擷自記者爆料網）

    混亂中有人高喊「阮囝被開槍」。（擷自記者爆料網）

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