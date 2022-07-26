為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中槍聲連連 綠營痛批「治安到底淪落到什麼地步」

    台中大里槍擊案發生後，警方迅速到場，隔壁鄰居也探頭查看。（記者林旻臻翻攝）

    台中大里槍擊案發生後，警方迅速到場，隔壁鄰居也探頭查看。（記者林旻臻翻攝）

    2022/07/26 17:06

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市潭子、大里接連傳出槍擊案，且兇嫌都還逍遙法外，民進黨痛批，市民人心惶惶，民意代表和媒體都在關心，但市府卻神隱不回應，呼籲市長盧秀燕正視台中治安不佳的問題，勿讓台中成為治安敗壞的「慶記之都」。

    立委何欣純痛批，台中如今一天傳出一起槍擊案，附近居民人心惶惶，不斷問台中治安到底怎麼了？過去每次出事，市長就會說「震怒」，說這2字就能解決問題嗎？若市長盧秀燕無法拿出魄力解決問題，那就換人做，否則「慶記之都」的惡名實在是台中人的心頭痛。

    市議員李天生則說，過往民意調查中，台中市的治安滿意度大幅落後其他縣市，具體反映出市民心聲。盧秀燕宣稱，多數刑案都是外地人前來台中市犯案，甚至揚言「來一個捉一個」，不過這兩天連續發生的槍擊案，明顯都是本地人犯案，其中潭子槍擊案還是採用「行刑式」犯案，大家實在不敢想像，台中市的治安到底淪落到什麼地步！

    市議員林德宇表示，這兩天的治安事件不只讓市民惶恐，也對於台中市整個城市的形象有很大的衝擊，那麼多的治安事件接連頻傳，市長跟局長到底有沒有根本的解決對策，或者是連治安會報的召集也是流於形式嗎？「治安好」是民眾最基本的要求跟期待，不管誰執政，都應該要回應市民期待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》台中大里槍擊案畫面曝光 傳欲私了警急緝槍手防火併
    2022/07/26 16:59

    獨家》台中大里槍擊案畫面曝光 傳欲私了警急緝槍手防火併
    為了找充電器兩方大亂鬥 男連開3槍1人受傷送醫
    2022/07/26 16:23

    為了找充電器兩方大亂鬥 男連開3槍1人受傷送醫

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    台中再傳槍響！股東糾紛相約汽車鍍膜廠談判 1人中彈脖子以下都是血
    2022/07/26 14:44

    台中再傳槍響！股東糾紛相約汽車鍍膜廠談判 1人中彈脖子以下都是血
    在天體營看裸女打手槍 色男遭老翁開3槍斃命
    2022/07/26 00:43

    在天體營看裸女打手槍 色男遭老翁開3槍斃命
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播