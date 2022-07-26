台中槍聲連連 綠營痛批「治安到底淪落到什麼地步」

台中大里槍擊案發生後，警方迅速到場，隔壁鄰居也探頭查看。（記者林旻臻翻攝）

2022/07/26 17:06

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市潭子、大里接連傳出槍擊案，且兇嫌都還逍遙法外，民進黨痛批，市民人心惶惶，民意代表和媒體都在關心，但市府卻神隱不回應，呼籲市長盧秀燕正視台中治安不佳的問題，勿讓台中成為治安敗壞的「慶記之都」。

立委何欣純痛批，台中如今一天傳出一起槍擊案，附近居民人心惶惶，不斷問台中治安到底怎麼了？過去每次出事，市長就會說「震怒」，說這2字就能解決問題嗎？若市長盧秀燕無法拿出魄力解決問題，那就換人做，否則「慶記之都」的惡名實在是台中人的心頭痛。

市議員李天生則說，過往民意調查中，台中市的治安滿意度大幅落後其他縣市，具體反映出市民心聲。盧秀燕宣稱，多數刑案都是外地人前來台中市犯案，甚至揚言「來一個捉一個」，不過這兩天連續發生的槍擊案，明顯都是本地人犯案，其中潭子槍擊案還是採用「行刑式」犯案，大家實在不敢想像，台中市的治安到底淪落到什麼地步！

市議員林德宇表示，這兩天的治安事件不只讓市民惶恐，也對於台中市整個城市的形象有很大的衝擊，那麼多的治安事件接連頻傳，市長跟局長到底有沒有根本的解決對策，或者是連治安會報的召集也是流於形式嗎？「治安好」是民眾最基本的要求跟期待，不管誰執政，都應該要回應市民期待。

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