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    為了找充電器兩方大亂鬥 男連開3槍1人受傷送醫

    槍擊案發生後，警方迅速到場，隔壁鄰居也探頭查看。（記者林旻臻翻攝）

    槍擊案發生後，警方迅速到場，隔壁鄰居也探頭查看。（記者林旻臻翻攝）

    2022/07/26 16:23

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中街頭今日凌晨又傳出槍響，大里區中興路二段半夜一群年輕人為了一條充電器，一言不合產生衝突，爆發口角，衝突中邱姓主嫌朝魏姓被害人開了3槍，導致被害人左大腿中彈，送醫後無大礙，目前警方已掌握主嫌身分，正在全力追緝中。

    霧峰警分局表示，22歲的魏姓被害人和31歲的邱姓主嫌，皆為汽車鍍模廠的股東，平時邱嫌喜歡帶三五好友到樓上的休息室打麻將、吃喝聊天，搞得環境髒亂不堪，事發當天邱男因手機沒電，在休息室翻箱倒櫃找充電器，引起被害人魏爸爸不悅，訓斥「也放尊重一點」，邱嫌認為自己也是股東，「是要放什麼尊重」，兩派人馬起了口角，持棍棒打起群架，慌亂中魏姓被害人疑似想往外尋求援助或報警，邱嫌想阻止，連忙開了3槍，導致被害人左大腿中彈。

    鄰居表示，當時全家睡覺到一半，先是聽到槍響，以為是有人放鞭炮，才發現是有人中彈，因為不敢到外面，只有從門縫偷偷查看，只見中彈男子脖子以下都是大片血跡，1、2分鐘後警車到場，喝令「不要動！」就將現場所有人壓制在地。

    霧峰警分局指出，警方到場後，立即將現場所有人壓制帶回訊問，但開槍的邱姓主嫌已逃逸不知去向，目前專案小組已掌握特定對象，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，帶回的11人訊後依刑法第150條公然聚眾施強暴脅迫罪函送。

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