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    台中工業區大貨車、機車碰撞 女店長被輾過身亡

    釀禍的大貨車。（警方提供）

    釀禍的大貨車。（警方提供）

    2022/07/26 16:13

    〔記者許國楨／台中報導〕台中工業區近中午驚傳死亡車禍，一輛大貨車右轉時疑未注意到同向右側機車發生碰撞，在連鎖咖啡店擔任店長的女騎士連人帶機車被輾過，導致安全帽爆裂當場失去生命跡象，經送醫搶救仍因傷重宣告不治，至於確實的肇因及責任歸屬由警方調查釐清中。

    這起死亡車禍發生在今天中午11時31分，63歲田姓司機駕駛營業用大貨車，沿工業區一路外側車道，欲右轉往工業區七路方向行駛，同向的33歲李姓女子則是騎機車，沿工業區一路外側車道往工業區八路直行，當時大貨車車身已右轉了快一半，卻未注意到在右側車身的李女，雙方在工業七路12號前發生碰撞。

    碰撞後李女連人帶機車被大貨車的中段車輪輾過，除安全帽當場破碎，機車也因此嚴重變形損毀，李女更是當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍在中午12時24分因傷重宣告不治，經查，李女是某連鎖咖啡店的女店長，父親接到通知趕往醫院，得知女兒命喪輪下噩耗，哀慟不已。

    轄區第六分局交通分隊表示，經初步調查，兩造均無飲酒反應，車禍發生當時天氣晴朗、道路狀況正常、事故地點有號誌、標誌標線設置正常，田男供稱，右轉時沒有看到在貨車右側直行的李女，疑因車身高，A柱產生視線死角釀成悲劇，警方除將他依過失致死嫌送辦，確實肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

    李女的機車。（警方提供）

    李女的機車。（警方提供）

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